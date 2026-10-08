Isparta’da oto bakım ve onarımda tercih edilen adres: Telefon: 0552 880 32 65

Isparta’da araç sahiplerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarına çözüm sunan Tercih Oto Bakım Onarım Servisi, farklı marka ve model araçlara yönelik servis hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Sanayi Sitesi’nde hizmet veren Tercih Oto Bakım Onarım Servisi, araçların düzenli bakımından mekanik onarımlara kadar birçok alanda hizmet sunuyor. Serviste periyodik bakım, motor onarımı, fren sistemi bakımı, klima bakımı, süspansiyon onarımı ve yağ değişimi gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Farklı marka araçlara bakım ve onarım hizmeti

Otomobil sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında düzenli bakım ve zamanında yapılan kontroller geliyor. Tercih Oto Bakım Onarım Servisi de farklı marka araçların bakım ve onarım süreçlerinde müşterilerine destek oluyor.

Serviste Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, Skoda, Seat, Cupra ve Renault marka araçlara yönelik bakım ve onarım hizmetleri sunuluyor.

Araçlarda meydana gelebilecek motor, fren, süspansiyon ve diğer mekanik sorunların yanı sıra periyodik bakım ve yağ değişimi gibi işlemler de servis kapsamında gerçekleştiriliyor.

Aracınızın bakımını ihmal etmeyin

Uzman kontrolü ve düzenli bakım, araçların güvenli ve verimli şekilde kullanılabilmesi açısından önem taşıyor. Özellikle uzun yola çıkmadan önce fren, motor yağı, soğutma sistemi, lastikler ve genel mekanik aksamların kontrol edilmesi sürücüler açısından önem taşıyor.

Tercih Oto Bakım Onarım Servisi, Isparta Yeni Sanayi Sitesi’nde araç sahiplerine bakım ve onarım konusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Tercih Oto Bakım Onarım Servisi

Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok, 3234 Sokak No: 13

Telefon: 0552 880 32 65



