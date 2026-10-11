Isparta döner ve tost arayanların adresi: Oken Döner

Isparta döner, et döner, tavuk döner ve sucuklu kaşarlı tost arayanlara Oken Döner önerisi. Çünür Mahallesi’ndeki adres, telefon, sipariş ve Google Maps bilgileri.

Isparta döner ve tost arayanların adresi: Oken Döner
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Isparta döner ve tost arayanların adresi: Oken Döner

Isparta Çünür’de dönerin lezzetini aile ortamı ve doğal atmosferle buluşturan Oken Döner, et dönerden tavuk dönerine, sucuklu kaşarlı tosttan keyifli bahçe ortamına kadar farklı seçenekleriyle misafirlerini bekliyor.

Isparta’da lezzetli bir döner yemek, doyurucu bir tost molası vermek veya ailenizle birlikte keyifli bir yemek ortamı arıyorsanız Çünür Mahallesi’nde hizmet veren Oken Döner’i değerlendirebilirsiniz. Döner çeşitleriyle öne çıkan işletme, açık alanı, bahçesi ve ailece vakit geçirmeye uygun ortamıyla da dikkat çekiyor.

Isparta’da et dönerin günü salı ve cuma

Oken Döner’in öne çıkan özelliklerinden biri, et döneri belirli günlerde sunması. İşletmede salı ve cuma günleri et döner, diğer günlerde ise tavuk döner hazırlanıyor.

Et döner sevenler için salı ve cuma günleri ayrı bir önem taşırken, tavuk döner tercih edenler haftanın diğer günlerinde de lezzet molası verebiliyor. Porsiyon döner veya ekmek arası döner tercih edenler, damak zevkine ve öğününe uygun seçeneği değerlendirebiliyor.

Isparta’da et döner ve tavuk döner arayışında olanlar için Çünür’deki bu adres, farklı günlere yayılan menü seçenekleriyle öne çıkıyor.

Isparta tost arayanlara sucuklu kaşarlı lezzet

Dönerin yanı sıra tost sevenler de Oken Döner’de aradıkları lezzeti bulabilir. İşletmede sucuklu kaşarlı tost her zaman menüde yer alıyor.

Kahvaltıda, öğle arasında veya gün içinde hızlı ve doyurucu bir şeyler yemek isteyenler için sucuklu kaşarlı tost alternatif oluşturuyor. Böylece Oken Döner, yalnızca Isparta döner arayanlara değil, Isparta tost seçeneklerini değerlendirenlere de hitap ediyor.

Ailece yemek keyfi için bahçeli ve doğal ortam

Oken Döner’i farklı kılan unsurlardan biri de yemek alanı. İşletmenin bahçesi, ağaçlarla çevrili doğal atmosferi ve manzaralı oturma alanları, yemek molasını açık havada geçirmek isteyenlere farklı bir ortam sunuyor.

Ailece yemek yemek, arkadaşlarla buluşmak veya günlük koşuşturma içinde kısa bir mola vermek isteyenler işletmenin ailece vakit geçirilebilecek alanlarını değerlendirebilir. Bahçeli ortamı sayesinde yalnızca paket yemek değil, oturarak yemek keyfi arayanlar için de bir seçenek oluşturuyor.

Isparta döner sipariş için iletişim bilgileri

Isparta’da döner siparişi vermek veya Oken Döner’in konumunu öğrenmek isteyenler aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilir.

  • İşletme adı: Oken Döner

  • Adres: Çünür Mahallesi, Meydanı, 253. Cadde, Isparta

  • Telefon ve sipariş hattı: 0246 237 00 19

  • Alternatif telefon: 0545 215 82 56

  • Instagram:@okendoner1

Google Maps üzerinden konum:Oken Büfe – Google Haritalar’da bul ve yol tarifi al

İşletme, çevrim içi harita kayıtlarında Oken Büfe adıyla da bulunabiliyor. Haritada bu isimle arama yaparak konum bilgisine ulaşabilir, telefonla arayarak sipariş ve menü ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

Isparta’da döner, tavuk döner veya sucuklu kaşarlı tost arıyorsanız Çünür’deki Oken Döner’i keşfedin. Lezzet molanızı bahçeli ve doğal bir ortamda değerlendirin!

Oken Döner Lezzet Durağı Posterleri
oken doner tasarimli foto galeri

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