Orman Ürünleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor









































Orman köylüleri tarafından hazırlanan el emeği kapı süsleri, Avrupa ülkelerine ihraç edilerek hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine değer katıyor.Burdur'un Bucak ilçesinde, biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu ormanlardan Orman Genel Müdürlüğü izniyle toplanan orman ürünleri, yaratıcı eller tarafından küçük çelenk şeklinde kapı süslerine dönüştürülüyor. Bu özgün ürünler, tamamen el emeğiyle hazırlanıyor ve son derece estetik görünümleriyle dikkat çekiyor.Hazırlanan bu kapı süsleri, Avrupa ülkelerine ihracat edilerek değerlendiriliyor. Yöre kadınları, bu el emeği ürünleri üreterek hem kendi aile bütçelerine destek oluyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu örnek girişimcilik sayesinde, yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımı teşvik ediliyor ve doğal çevrenin korunmasına da katkıda bulunuluyor.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, bu değerli girişimi destekleyerek hem orman köylülerinin geçimine katkıda bulunuyor hem de biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına dikkat çekiyor. Orman ürünlerinin bu şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmaya nasıl katkı sağladığını görmek, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi adına önemli bir örneği oluşturuyor.