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Yabancıya konut satışında Mart ayı rekoru

Yabancıya konut satışında Mart ayı rekoru
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
Yabancıya konut satışında Mart ayı rekoru
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk 3 ayı toplamına göre Batı Akdeniz’de konut satışında sert düşüş yaşandığını belirten Başkan Çetin, yabancıya konut satışında ise Antalya’da Mart ayı rekoru kırıldığını kaydetti.
Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
“TUİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleri, Ocak-Şubat-Mart aylarını içeren yılın ilk 3 aylık bölümünde Türkiye genelinde bir önceki yıla göre %22,9 azalış ile 263bin 50 konutun satıldığını söylüyor. Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan TR-61 Batı Akdeniz Bölgesi verilerine baktığımızda aynı dönemde Antalya’da %32,7 azalış ile 11.980, Burdur’da %23 azalış ile 609, Isparta’da ise %29,3 azalış ile 1001 konut satışının gerçekleştiğini görüyoruz.
2021 Mart ayı satışlarını bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ise önümüze 3 aylık toplama göre nispeten daha iyi bir tablo çıkıyor. Mart ayında Türkiye genelinde %2,4 artışla 222.241, Antalya’da %1 azalışla 5268, Burdur’da %8,9 azalışla 286, Isparta’da ise %13,8 artışla 454 konut satışı gerçekleşmiş durumda.
Sektör üzerindeki maliyet baskısı azaltılmalı
Pandemi süreci ile birlikte yaşanan ekonomik dalgalanma, geleceğe ilişkin belirsizlik, halkın alım gücündeki düşüş ve faiz oranlarındaki yüksek seyir konut satışı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Üretici ise yükselen girdi maliyetlerini konut fiyatlarına yansıtamamış durumda. Önümüzdeki süreçte sektör üzerindeki maliyet baskısını azaltacak adımların atılması büyük önem taşıyor.
Türkiye’de yabancıya satılan her 5 konuttan birisi Antalya’da
Yabancıya konut satışı verilerinde ise Antalya öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye genelinde yabancıya satılan her 5 konuttan birisi Antalya’da satılıyor. Yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından ikinci sıradaki kentimizin cazibesi, pandemi sürecinde de konut yatırımı yapmak, Antalya’da yaşamak isteyen yabancıları çekti. Türkiye genelinde Mart ayında yabancıya konut satışı geçen yıla göre %40 artış göstererek 4248 oldu. Bunun 889 adedi Antalya’da satıldı ve böylece geçen yıla göre %52,2 lik artış yaşandı. Bu veri bize Antalya’da yabancıya konut satışında Mart ayı satış rekorunun kırıldığını söylüyor.
Antalya’da “konut” denildiğinde akla beton değil çevreye saygılı yaşam alanları gelmeli
Bu TÜİK verisi bize aynı zamanda Antalya’nın doğru ve planlı kentleşmeyle, çevreci duyarlılığını içselleştirmiş bir yaklaşımla yönetildiğinde, doğal güzelliklerini güçlü bir sosyal ve kültürel hayat ile yoğurduğunda çok daha yüksek bir potansiyel barındırdığını da söylüyor. Antalya’da konut satışı verileri yükseldiğinde insanların akıllarına artan beton miktarı değil, modern ve estetik tasarımlarla öne çıkan, zengin sosyal imkanlar sunan, doğal çevreye saygılı yaşam alanları gelmelidir. Biz, kentin tüm paydaşları olarak bu bilinçle hareket edersek güzel Antalya’mız dünyanın en gözde destinasyonlarından birisi olarak cazibesi ile fark yaratmaya devam edecektir.”
 
 
 
 
 
Konut Satış İstatistikleri – Mart 2021
 Ocak-Şubat-Mart Toplamı
 2019202020212020-2021 Değişim (%)
Türkiye      256.433      341.038      263.050-22,9
Antalya        12.800        17.798        11.980-32,7
Burdur            597            794            609-23,3
Isparta          1.096          1.416          1.001-29,3
 
Mart ayında Batı Akdeniz Bölgesi illerinden sadece Isparta’da geçen yıla göre artış gerçekleşti.
 Mart Ayı
 2019-Mart2020-Mart2021-Mart2020-2021 Değişim (%)
Türkiye      105.046      108.670      111.2412,4
Antalya          5.261          5.323          5.268-1,0
Burdur            233            314            286-8,9
Isparta            451            399            45413,8
 
Antalya’da yabancıya konut satışında Mart ayı rekoru kırıldı
 Yabancıya Konut Satışı
 20202021Değişim%
 AntalyaTürkiyeAntalyaTürkiyeAntalyaTürkiye
Ocak7623 9074622 675-39,4-31,5
Şubat8054 0055332 964-33,8-26,0
Mart5843 0368894 24852,239,9
Toplam2 15110 9481 8849 887-12,4-9,7
 
 
 
 
  
 
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