Yabancıya konut satışında Mart ayı rekoru

Ocak-Şubat-Mart Toplamı 2019 2020 2021 2020-2021 Değişim (%) Türkiye 256.433 341.038 263.050 -22,9 Antalya 12.800 17.798 11.980 -32,7 Burdur 597 794 609 -23,3 Isparta 1.096 1.416 1.001 -29,3

Mart Ayı 2019-Mart 2020-Mart 2021-Mart 2020-2021 Değişim (%) Türkiye 105.046 108.670 111.241 2,4 Antalya 5.261 5.323 5.268 -1,0 Burdur 233 314 286 -8,9 Isparta 451 399 454 13,8

Yabancıya Konut Satışı 2020 2021 Değişim% Antalya Türkiye Antalya Türkiye Antalya Türkiye Ocak 762 3 907 462 2 675 -39,4 -31,5 Şubat 805 4 005 533 2 964 -33,8 -26,0 Mart 584 3 036 889 4 248 52,2 39,9 Toplam 2 151 10 948 1 884 9 887 -12,4 -9,7

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk 3 ayı toplamına göre Batı Akdeniz’de konut satışında sert düşüş yaşandığını belirten Başkan Çetin, yabancıya konut satışında ise Antalya’da Mart ayı rekoru kırıldığını kaydetti.Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:“TUİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleri, Ocak-Şubat-Mart aylarını içeren yılın ilk 3 aylık bölümünde Türkiye genelinde bir önceki yıla göre %22,9 azalış ile 263bin 50 konutun satıldığını söylüyor. Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan TR-61 Batı Akdeniz Bölgesi verilerine baktığımızda aynı dönemde Antalya’da %32,7 azalış ile 11.980, Burdur’da %23 azalış ile 609, Isparta’da ise %29,3 azalış ile 1001 konut satışının gerçekleştiğini görüyoruz.2021 Mart ayı satışlarını bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ise önümüze 3 aylık toplama göre nispeten daha iyi bir tablo çıkıyor. Mart ayında Türkiye genelinde %2,4 artışla 222.241, Antalya’da %1 azalışla 5268, Burdur’da %8,9 azalışla 286, Isparta’da ise %13,8 artışla 454 konut satışı gerçekleşmiş durumda.Pandemi süreci ile birlikte yaşanan ekonomik dalgalanma, geleceğe ilişkin belirsizlik, halkın alım gücündeki düşüş ve faiz oranlarındaki yüksek seyir konut satışı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Üretici ise yükselen girdi maliyetlerini konut fiyatlarına yansıtamamış durumda. Önümüzdeki süreçte sektör üzerindeki maliyet baskısını azaltacak adımların atılması büyük önem taşıyor.Yabancıya konut satışı verilerinde ise Antalya öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye genelinde yabancıya satılan her 5 konuttan birisi Antalya’da satılıyor. Yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından ikinci sıradaki kentimizin cazibesi, pandemi sürecinde de konut yatırımı yapmak, Antalya’da yaşamak isteyen yabancıları çekti. Türkiye genelinde Mart ayında yabancıya konut satışı geçen yıla göre %40 artış göstererek 4248 oldu. Bunun 889 adedi Antalya’da satıldı ve böylece geçen yıla göre %52,2 lik artış yaşandı. Bu veri bize Antalya’da yabancıya konut satışında Mart ayı satış rekorunun kırıldığını söylüyor.Bu TÜİK verisi bize aynı zamanda Antalya’nın doğru ve planlı kentleşmeyle, çevreci duyarlılığını içselleştirmiş bir yaklaşımla yönetildiğinde, doğal güzelliklerini güçlü bir sosyal ve kültürel hayat ile yoğurduğunda çok daha yüksek bir potansiyel barındırdığını da söylüyor. Antalya’da konut satışı verileri yükseldiğinde insanların akıllarına artan beton miktarı değil, modern ve estetik tasarımlarla öne çıkan, zengin sosyal imkanlar sunan, doğal çevreye saygılı yaşam alanları gelmelidir. Biz, kentin tüm paydaşları olarak bu bilinçle hareket edersek güzel Antalya’mız dünyanın en gözde destinasyonlarından birisi olarak cazibesi ile fark yaratmaya devam edecektir.”Konut Satış İstatistikleri – Mart 2021Mart ayında Batı Akdeniz Bölgesi illerinden sadece Isparta’da geçen yıla göre artış gerçekleşti.