GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Vali Yazıcı’nın Çağrısına Başkan Davut Çetin’den Destek

Vali Yazıcı’nın Çağrısına Başkan Davut Çetin’den Destek
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
 Vali Yazıcı’nın Çağrısına Başkan Davut Çetin’den Destek
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için yapılacak alışverişlerde yerel işletmelerden yapılması çağrısına destek olunması gerektiğini belirterek, “Tüm hemşehrilerimize alışverişlerini yerel işletmelerden yapmaları çağırısında bulunuyoruz” dedi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından” Alışverişimizi Esnaftan Yapalım, Esnafımıza Sahip Çıkalım” çağrısıyla başlatılan ihtiyaç sahipleri için yapılacak alışverişlerin yerel firma ve esnaftan yapılmasına ATSO Başkanı Davut Çetin’den destek geldi.
Başkan Davut Çetin, Vali Ersin Yazıcı’nın çağrısının pandemi nedeniyle zor günler yerel işletme sahipleri için önemli olduğunu vurguladı. Çetin “Pandemi sürecinde yerel işletmelerimiz için Odamızın çağrısıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu ile tüm SİAD’larla birlikte ‘Haydi Antalya, Alışverişlerinde Yerel İşletmeleri Tercih Et. Hemşehrini Koru, Ticareti Koru Antalya’mızı Koru’ kampanyasını düzenledik.
Şimdide Valimiz Ersin Yazıcı tarafından başlatılan Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahipleri için yapılacak ayni yardımları (gıda kolisi, giyim vb.) hazırlarken yerel işletmelerin tercih edilmesi önerisine Oda olarak destek veriyoruz. Bu çağrı paranın Antalya ekonomisi içinde kalması ve yerel ticaretin desteklenmesi için oldukça önemlidir. Tüm hemşehrilerimize alışverişlerini yerel işletmelerden yapmaları çağırısında bulunuyoruz” dedi.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da organik hurma, baharat ve kahve çeşitleri Nane Limon Aktar'da
ISPARTA MEM'DEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Haber: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yoğunlaştırılmış dinamik denetim' bugün başlıyor
ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ
ISPARTA'DA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR!
Isparta kısmi olarak kapanıyor! işte o tedbirler...
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ
SON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI
Isparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük Başarı
14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da
Isparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor
Isparta'da ne gibi Ramazan Ayı tedbirleri alındı?
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje
Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleriIsparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri10 Nisan 2021
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek ProjeGelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje10 Nisan 2021
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı09 Nisan 2021
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır ToleransIsparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans09 Nisan 2021
Isparta'da ne gibi Ramazan Ayı tedbirleri alındı?Isparta'da ne gibi Ramazan Ayı tedbirleri alındı?12 Nisan 2021
Isparta'da Emniyet Mensuplarına Karanfil DağıtıldıIsparta'da Emniyet Mensuplarına Karanfil Dağıtıldı09 Nisan 2021
BAL LİGİ 29-30 MAYIS'A ERTELENDİ BAL LİGİ 29-30 MAYIS'A ERTELENDİ 09 Nisan 2021
SON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARISON DAKİKA HABER: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI13 Nisan 2021
Atabey'de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı YapıldıAtabey'de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı09 Nisan 2021
Eğirdir'de Polis HaftasıEğirdir'de Polis Haftası09 Nisan 2021
KAYMAKAM BAYRAM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİKAYMAKAM BAYRAM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ09 Nisan 2021
Keçiborlu'da sokak hayvanları bakım merkezimiz hizmete girdiKeçiborlu'da sokak hayvanları bakım merkezimiz hizmete girdi09 Nisan 2021
Isparta İmsakiyesi: 2021 Isparta İftar ve Sahur VakitleriIsparta İmsakiyesi: 2021 Isparta İftar ve Sahur Vakitleri11 Nisan 2021
Isparta SDÜ Hastanesi Doğuştan Vajinası Olmayan Hastaya Umut OlduIsparta SDÜ Hastanesi Doğuştan Vajinası Olmayan Hastaya Umut Oldu09 Nisan 2021
Kaymakam Erdoğan. Küçükkabaca Köyünü ziyaret ettiKaymakam Erdoğan. Küçükkabaca Köyünü ziyaret etti09 Nisan 2021
Para Badminton milli sporcumuz Isparta'da ağırlandıPara Badminton milli sporcumuz Isparta'da ağırlandı09 Nisan 2021
Isparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” KuruluyorIsparta'da “Esnaf Dijital Değişim, Dönüşüm, Destek Ofisi” Kuruluyor12 Nisan 2021
ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ14 Nisan 2021
14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da13 Nisan 2021
Isparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük BaşarıIsparta'da Görme Engelli Sporculardan Büyük Başarı13 Nisan 2021