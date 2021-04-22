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Hırvatistan Büyükelçisi CvitanovićATSO’yu ziyaret etti

Hırvatistan Büyükelçisi CvitanovićATSO’yu ziyaret etti
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Hırvatistan Büyükelçisi CvitanovićATSO’yu ziyaret etti
 
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi HrvojeCvitanović ve Hırvatistan Antalya Fahri Konsolos Adayı Mehmet Çiçek Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin’in de yer aldığı ziyarette, iki ülke arasındaki yatırım ve iş birliği olanakları görüşüldü.
 
ANTALYA YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN CEZBEDİCİ
 
Antalya’nın turizm ve tarım sektörlerindeki başarılarının ve sunduğu olanakların etkisi ile yabancı yatırımcılar açısından en cazip yatırım destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Davut Çetin, “Oda olarak Antalyalı girişimcileri uluslararası pazarlara açmak, uluslararası yatırımcıları da iş dünyamız ile buluşturmak ve kentimize çekmek üzere çalışıyoruz. Bu konuda her zaman üyelerimizin arkasındayız ve uluslararası iş birliği tekliflerine de açığız.
Hırvatistan ile Antalya arasındaki mevcut ticari ilişkilerin, potansiyelimizi tam olarak yansıtmadığını düşünüyorum. Odamıza kayıtlı 4270 yabancı sermayeli firmadan, Hırvatistan sermayeli firma bulunmuyor. Antalya’nın toplam ziyaretçi sayısı içerisinde Hırvat dostlarımızın sayısı oldukça az. Ancak pandemiye kadar da her yıl yükselen bir ivme yakalamıştık. 2017 yılında 3000’lerde olan ziyaretçi sayısı 2018’de 7633’e ulaştı ve 2019’da 11 bini geçti.” dedi.
Antalya’nın Türkiye’de pandemiden en çok etkilenen il olduğunu belirten Davut Çetin, “Koronavirüspandemisi nedeniyle zorlu bir 2020 yılı geçirdik fakat turizmcilerimiz bu dönemde büyük gayretler gösterdiler. Diyebilirim ki; Antalya bu krizi en az hasarla atlatabilmek için tüm paydaşlarıyla beraber üstün bir performans sergiledi” ifadesini kullandı.
Hırvatistan’ın Antalya’da Fahri Konsolosluk açacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Davut Çetin, fahri konsolos adayı Mehmet Çiçek’in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde başarıyla görev alacağına inandığını söyledi.
TÜRK ŞİRKETLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi HrvojeCvitanović ise konuşmasında Türk şirketlerinin ve Türk işadamlarının Hırvatistan’a büyük bir ilgisi olduğunu belirterek, “Bu ilgi koronavirüs nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında bile güçlü bir şekilde hissedildi. Bu yoğun ilginin bir sonucu olarak Büyükelçiliğimiz pandemi sürecinin başından bu yana aralıksız hizmet vermektedir.Gerek hükümet nezdinde gerekse Büyükelçilik olarak Hırvatistan’ın Antalya ile olan ilişkisine özel bir önem atfediyoruz ve gelişmesini arzu ediyoruz” dedi.
Hırvatistan’ın Türk yatırımcılar için birçok cazibesi olduğunu hatırlatan Büyükelçi, halihazırda Hırvatistan’da başarılı bir şekilde faaliyet gösteren birçok Türk firması olduğunu belirterek, bir Türk firmasının ülkenin yakın tarihteki en büyük altyapı projesinin (Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı) yüklenicisi olduğunu ekledi.
TURİZMDE RAKİP DEĞİLİZ
Büyükelçisi HrvojeCvitanović şunları kaydetti:
“Antalya’da çok sayıda devasa otel, büyük spor kompleksleri ve tesisler mevcut. Hırvatistan turizmine bakıldığında ise küçük ve butik otellerin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, Hırvatistan ile Antalya’nın turizm açısından rakip destinasyonlar değil, aksine birbirini tamamlayan destinasyonlar olduğunu düşünüyoruz. Hırvatistan’ın çok sayıda küçük ve butik otele sahip olması, pandemi döneminde büyük bir avantaj olmuştur. Hırvatistan pandemi döneminde kalabalıklardan uzak sakin bir tatil geçirmek isteyen turistlerin gözdesi olmuştur.Antalya’nın süper yatlar alanındaki tecrübesi ve bu alanda faaliyet gösteren firmaları olması çok değerli. Öte yandan Hırvatistan’ın geleneksel olarak küçük tekne yapımındaki gücünün ve deneyiminin de Antalya ile iş birliğimizde önemli bir iş birliği fırsatı olabileceğini düşünüyorum.”
Büyükelçi ayrıca Hırvatistan ahşap ve mobilya sektörünün çok güçlü olduğunu ve bu alanda Kayserili firmalar ile sıkı bir işbirliği halinde olunduğunu vurguladı.
Konuşmanın sonunda Büyükelçi; Hırvatistan ile Antalya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını yineledi ve bunun için Hırvatistan Antalya Fahri Konsolos adayı Mehmet Çiçek ile temas halinde verimli çalışmalar yapacaklarına inandığını vurguladı.
Ziyaret sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, Büyükelçi HrvojeCvitanović’eATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu tablo ve Zeytinpark seti hediye etti.
 
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