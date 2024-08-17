Tarım Sektöründe Büyük Şok: Dev Firma Konkordato Başvurusu Yaptı

Tarım sektöründe önemli bir konuma sahip olan Aden Sera Malzemeleri ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Antalya merkezli şirket, Türkiye genelinde 140 bayisi ve 5 bin dekardan fazla serada kullanılan ürünleriyle tanınıyordu.

Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aden Sera'nın başvurusunu kabul ederek 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında şirketin mali durumu yakından takip edilecek. Mahkemenin, konkordato komiserlerine belirlediği yüksek ücretler de dikkat çekti.

Aden Sera'nın konkordato ilanı, tarım sektöründe büyük bir endişeye yol açtı. Sektör temsilcileri, bu durumun diğer firmalar üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Ekonomik zorlukların devam ettiği bu dönemde, benzer sorunlarla karşılaşabilecek başka firmalar olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Aden Sera'nın yaşadığı bu süreç, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.