Kaş'ta Peş Peşe Depremler: Endişe Yarattı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde art arda gerçekleşen depremler, bölge halkında endişe yarattı. İlk deprem saat 10.38'de meydana geldi ve 4.1 büyüklüğünde, 11.76 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bu depremin ardından, bir saatten kısa bir süre sonra, saat 11.51'de 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. İkinci depremin derinliği ise 12.4 kilometre olarak belirlendi. Peş peşe yaşanan bu sarsıntılar, Kaş ve çevresinde paniğe neden oldu.