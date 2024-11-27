Asgari Ücrette İşçi ve İşveren Dengesi Vurgulandı

Yusuf Hacısüleyman: “Küresel Ekonomik Dalgalanmalar Türkiye’yi Etkiliyor”

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda küresel ekonomik dalgalanmaların Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Hacısüleyman, asgari ücrette hem işçi hem de işverenin haklarının gözetilmesi gerektiğini vurgularken, artan yaşam maliyetleri ve işverenlerin rekabet gücü üzerinde durdu.

ABD’nin Ticaret Politikaları Türkiye’yi Etkileyecek

Hacısüleyman, ABD'nin dış ticaret politikasındaki değişikliklerin Türkiye'ye doğrudan etkilerinin olacağını belirtti. Özellikle ABD'nin Avrupa ve Çin’e uygulayacağı vergilerin Türkiye’nin ihracatına olası yansımalarına dikkat çekti:

"Trump’ın önceki dönemde başlattığı korumacı ticaret politikalarının etkilerini tekrar yaşayabiliriz. Avrupa’dan ABD’ye ihracatın azalması, Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatını da olumsuz etkileyebilir."

Ekonomide Normalleşme Zorlu Süreç Gerektiriyor

Türkiye’nin ekonomik normalleşme sürecinde olduğunu belirten Hacısüleyman, son yıllardaki ekonomi politikalarının yarattığı dengesizliklerin, büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Mevcut enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde seyretmesine rağmen, faiz indirimlerinin sinyallerinin geldiğini söyledi.

Asgari Ücret ve Alım Gücü Tartışmaları

2025 asgari ücret beklentilerinin işçi ve işveren açısından dengeli bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade eden Hacısüleyman, yüksek oranlı artışların işverenleri zor durumda bırakabileceğini belirtti. Çalışanların alım gücünün artırılmasının önemli olduğunu vurgularken, devletin barınma, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerdeki maliyetleri düşürmesi gerektiğini savundu:

"Ücret artışlarıyla değil, pahalılığı düşürerek çözüm üretmeliyiz. Barınma ve eğitim maliyetleri gelişmiş ülkelerin seviyesinin üstüne çıktı."

İşgücü Açığı ve İthal İşçi Çözümü

Hacısüleyman, bazı sektörlerde işgücü bulma zorluklarının arttığını ve bunun işçi ithalatı ile çözülmeye çalışıldığını belirtti. Ancak bu sürecin daha etkin yönetilmesi gerektiğini vurguladı:

"Antalya gibi bir dünya kentinde, uluslararası iş gücüne yönelik izin süreçleri hızlandırılmalı. Önceliğimiz elbette kendi insanımızın istihdam edilmesidir."

Yeni Atamalar ve Teşekkür Mesajları

Toplantıda Nilay Akbaş’tan boşalan Meclis Başkan Yardımcılığı koltuğuna Emrah Polat seçildi. Hacısüleyman, Akbaş’a teşekkür ederken, Polat’a başarılar diledi.

Küresel Gerilim ve Yerel Çözüm Çağrısı

Hacısüleyman, iş dünyasına küresel belirsizlikler ve yerel ekonomik dinamiklere odaklanarak zorlukları fırsata çevirecek adımlar atma çağrısında bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin 256 milyar dolarlık ihracat hacmi ile dünya sıralamasında 29. sırada olduğunu ve bu alandaki performansın geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

ATSO toplantısı, iş dünyası için bir yol haritası sunarken, Hacısüleyman'ın açıklamaları ekonomik ve politik gelişmelere dair önemli mesajlar içerdi.