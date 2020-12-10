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-SANAYİDE YAPAY ZEKA -YAPAY ZEKA İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

-SANAYİDE YAPAY ZEKA -YAPAY ZEKA İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
ANTALYA
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-SANAYİDE YAPAY ZEKA
-YAPAY ZEKA İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
 
Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve ANTGİAD, başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. İnisiyatif Antalya iş dünyası ve Bölge sanayicileri ile gerçekleştireceği ilk buluşmada Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka konularını işleyecek.
 
Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında, iş birliği protokolü imzaladı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ANTGİAD Başkanı Osman Sert katılıp protokole imza attı.
İLK BULUŞMA ONLİNE OLACAK
Protokol ile taraflar yapay zeka ve veri farkındalığını sağlayıp, yapay zeka uygulamalarının kullanımını artırmak ve iş analitiğinde verimli çözümler ile Bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunacak. Ayrıca ortaklaşa düzenlenecek seminer ve çalıştayların organize edilmesi konularında birbirlerine destek olacaklar. Bu kapsamda ilk seminer pandemi nedeniyle online platformda, 11 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Web Semineri’nde Prof. Dr. Şadi Evren ve Dr. Ali Cem Başarır tarafından Antalya iş dünyası temsilcileri ile Antalya OSB sanayicilerine ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka’ başlıklı iki farklı sunum yapılacak.
GELECEK GELDİ
Pandeminin dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını, geçmişte kulağa uzak bir geleceği çağrıştırıp bilimkurgu gibi gelen birçok şeyin bugünün gerçeği haline dönüştüğünü hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Bölgemiz firmalarını bu dönüşüme hazırlamak için yıllar öncesinden çalışmaya başlamıştık. Ancak pandemi hem bizlerin hem de tüm dünyanın bu dönüşüm için ön gördüğü süreyi öne çekti. Dolayısıyla hemen her işletmemiz, zerre vakit kaybetmeden içinde bulunduğumuz dijital çağa adapte olmak zorunda. Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile oluşturduğumuz güç birliğiyle, öncelikle Bölgemiz firmalarına, devamında da Antalya’daki küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerde bu farkındalığı oluşturup gerekli alt yapının kurulması için destek sağlamayı amaçlıyoruz. İlk seminerimizi özellikle Bölgemiz sanayicilerini ilgilendiren konular dahilinde gerçekleştirip elimizdeki tüm imkanları onlar için seferber etmek istiyoruz” dedi.
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
ANTGİAD’ın çağın gereklerini yerine getirmeyi görev olarak addettiğini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bu gereklilikleri de toplumsal farkındalıkla daha da bilinir hale getirmeyi arzuluyoruz. Pandemi süreci dijitalleşmeye yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ortak akılla gerçekleştirecek olduğumuz bu proje ile Antalya’mız sürdürülebilir kalkınma anlamında daha iyi bir noktaya gelecektir. Yapay zeka ve dijitalleşmenin KOBİ’lerimizin bir parçası olması, çağın gerekliliklerine ulaşılmasındaki süreçte, katkı sağlayacak önemli bir unsur olacaktır. Birlikten kuvvet doğacağını bir çatı altında toplandığımız zaman güç birliği olacağını ve ortak hedefler belirlediğimiz zaman başarının geleceğini düşünüyorum. Bu ortak projede birlikte hareket ettiğimiz proje ortaklarımıza ve gücümüzü aldığımız tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
GELİŞMELER MEMNUNİYET VERİCİ
Projeden ve gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise “Önce istişare ile başlayan sürecin adım adım hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Teknolojinin bu denli hızlı evirildiği bir dönemde sivil toplum örgütlerinin de entegre olduğu, uygulanabilir üniversite-sanayi işbirliği modelleri ile dijital dönüşüme hızla geçmeyi başaracağız” şeklinde konuştu.
 
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