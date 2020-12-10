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ATSO ve Finlandiya Büyükelçiliği İş Birliğinde Finlandiya’daki Akıllı Üretim Uygulamaları KonuşulduAntalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Finlandiya Büyükelçiliği, Finlandiya Ticaret Müşavirliği ve Business Finland iş birliğinde "Tarım Teknolojileri, Endüstriyel Enerji Verimliliği ve Akıllı Üretimde Finlandiya’dan Yenilikçi Çözümler" konulu çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren ATSO Başkanı Davut Çetin ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapıtlıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Finlandiyalı uzmanlar tarafından da katılımcılara tarım teknolojileri ve enerji verimliliği konularında Finlandiya’daki uygulamalar hakkında sunumlar yapıldıSöyleşinin açılışında konuşan Başkan Davut Çetin, pandemi sürecini fırsata çevirip dünyaya açılmak isteyen üyeler için, Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğinde söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.Konuşmasında Antalya ve Finlandiya arasında ticari ilişkileri değerlendiren Başkan Çetin şunları kaydetti: “Antalya ile Finlandiya arasındaki ticaret hacminin 12 milyon dolar düzeyinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 89 bin 455 Finlandiya vatandaşı Antalya’da konuğumuz olmuş. ATSO’ya kayıtlı 4 bin 174 yabancı sermayeli firma içerisinde Finlandiya sermayeli 6 üyemiz bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğun ve bu verilerin çok daha yukarılara gitme potansiyeli olduğunu görüyorum. İnanıyorum ki bu tür toplantılarla bunu hep birlikte başaracağız.”Antalya ekonomisinin bütün dünyada olduğu gibi pandemi sebebiyle zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Davut Çetin ATSO’nun yaptığı çalışmaları şöyle anlattı: “Dünya olarak Covid 19 pandemisi sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. ATSO olarak içinde bulunduğumuz bu süreci fırsata çevirip Dünya’ya açılmak isteyen işletmelerimizi destekleyerek onlara faydalı olmak arzusundayız. Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Özellikle Antalya olarak turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. Bu değerli birikimi yeni teknolojilerle, dijitalleşme ile yoğurup uluslararası piyasalara daha güçlü şekilde açmalıyız. ATSO olarak bu vizyona sahip olan üyelerimizi hem teknolojik gelişim sürecinde desteklemek hem de yurtdışı pazarlara açmak amacıyla yoğun bir tempo içerisindeyiz.Bu vizyon doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı desteği ile hayata geçirdiğimiz yapı, gıda ve tarım sektörlerine dönük URGE projeleri ile üyelerimizi uluslararası pazarlara açtık, açmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte ihracat yapan işletmelerimiz arasına yenilerini ekledik, ihracatçılarımızı ise yeni pazarlarla buluşturduk. Geldiğimiz noktada ATSO üyeleri Vietnam’dan Amerika’ya kadar Dünya’nın hemen her ülkesine ihracat yapar hale geldiler. Yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz ile Dünya’nın dört bir yanındaki işletmelerle üyelerimizi eşleştiriyor, yeni iş birliklerine yönlendiriyoruz. Kurumsal kapasitemiz içerisinde oluşan tüm bu bilgi birikimini ve URGE projeleri ile edinilen deneyimleri ATSO GLOBAL çatısı altında topladık. Dış Ticaret Kulübümüzü oluşturduk ve 105 firmamız bu yapıda yer alıyor. Uluslararası pazarları hedefleyen üyelerimiz, bu güçlü kurumsal yapıdan destek alabilirler. ATSO Global çatısı altında düzenlediğimiz bu etkinliğin de üyelerimize yeni hedefler kazandırmasını diliyorum” dedi.Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki’nen de yaptığı konuşmada, ATSO ile yapılan işbirliğinin öneminin altını çizdi. Büyükelçi Mäki, fiziksel toplantıların mümkün olmadığı bu dönemde ATSO ve Finlandiya ekibinin birlikte bu etkinliği düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükelçi Maki şunları söyledi: ‘’Aslında bugün 9 Aralık'ta Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 96’ncı yılını kutluyoruz. O zamandan beri İstanbul'da bir ticaret ofisimiz var. 1940'tan beri Ankara'da bir Büyükelçiliğimiz var. Koronavirüs salgını ile Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ticaretimiz bu yıl daha da büyüdü. Bu potansiyelin çok daha fazla büyüme potansiyeli var. Biz de bu yüzden böyle bir etkinliği planladık’’ dedi. Antalya’nın Finlandiya için uzun zamandır gözde bir destinasyon olduğunu belirten Ari Maki, normal şartlar altında, Finlandiya havayolu Finnair’ın Helsinki ve Antalya arasında sezonluk uçuşları olduğunu, turizmin yanı sıra, Antalya’nın ekonomik ilişkiler açısından da Finlandiyalı şirketler için önemli bir destinasyon olduğunu sözlerine ekledi.Söyleşide daha sonra “Business Finland” yetkilileri tarafından Antalyalı sektör temsilcilerine tarım teknolojileri, endüstriyel enerji verimliliği ve akıllı üretimde Finlandiya’daki yenilikler ve son gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verildi.