GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

​Akdeniz’den Baltık Denizi’ne Ticaret Köprüsü

​Akdeniz’den Baltık Denizi’ne Ticaret Köprüsü
ANTALYA
106 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Akdeniz’den Baltık Denizi’ne Ticaret Köprüsü

ATSO ve Finlandiya Büyükelçiliği İş Birliğinde Finlandiya’daki Akıllı Üretim Uygulamaları Konuşuldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Finlandiya Büyükelçiliği, Finlandiya Ticaret Müşavirliği ve Business Finland iş birliğinde "Tarım Teknolojileri, Endüstriyel Enerji Verimliliği ve Akıllı Üretimde Finlandiya’dan Yenilikçi Çözümler" konulu çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren ATSO Başkanı Davut Çetin ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapıtlıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Finlandiyalı uzmanlar tarafından da katılımcılara tarım teknolojileri ve enerji verimliliği konularında Finlandiya’daki uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı

Antalya-Finlandiya arasındaki ticaretin potansiyeli yüksek

Söyleşinin açılışında konuşan Başkan Davut Çetin, pandemi sürecini fırsata çevirip dünyaya açılmak isteyen üyeler için, Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğinde söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmasında Antalya ve Finlandiya arasında ticari ilişkileri değerlendiren Başkan Çetin şunları kaydetti: “Antalya ile Finlandiya arasındaki ticaret hacminin 12 milyon dolar düzeyinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 89 bin 455 Finlandiya vatandaşı Antalya’da konuğumuz olmuş. ATSO’ya kayıtlı 4 bin 174 yabancı sermayeli firma içerisinde Finlandiya sermayeli 6 üyemiz bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğun ve bu verilerin çok daha yukarılara gitme potansiyeli olduğunu görüyorum. İnanıyorum ki bu tür toplantılarla bunu hep birlikte başaracağız.”

Üyelerimizi yurt dışı pazarlara açıyoruz

Antalya ekonomisinin bütün dünyada olduğu gibi pandemi sebebiyle zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Davut Çetin ATSO’nun yaptığı çalışmaları şöyle anlattı: “Dünya olarak Covid 19 pandemisi sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. ATSO olarak içinde bulunduğumuz bu süreci fırsata çevirip Dünya’ya açılmak isteyen işletmelerimizi destekleyerek onlara faydalı olmak arzusundayız. Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Özellikle Antalya olarak turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. Bu değerli birikimi yeni teknolojilerle, dijitalleşme ile yoğurup uluslararası piyasalara daha güçlü şekilde açmalıyız. ATSO olarak bu vizyona sahip olan üyelerimizi hem teknolojik gelişim sürecinde desteklemek hem de yurtdışı pazarlara açmak amacıyla yoğun bir tempo içerisindeyiz.

Bu vizyon doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı desteği ile hayata geçirdiğimiz yapı, gıda ve tarım sektörlerine dönük URGE projeleri ile üyelerimizi uluslararası pazarlara açtık, açmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte ihracat yapan işletmelerimiz arasına yenilerini ekledik, ihracatçılarımızı ise yeni pazarlarla buluşturduk. Geldiğimiz noktada ATSO üyeleri Vietnam’dan Amerika’ya kadar Dünya’nın hemen her ülkesine ihracat yapar hale geldiler. Yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz ile Dünya’nın dört bir yanındaki işletmelerle üyelerimizi eşleştiriyor, yeni iş birliklerine yönlendiriyoruz. Kurumsal kapasitemiz içerisinde oluşan tüm bu bilgi birikimini ve URGE projeleri ile edinilen deneyimleri ATSO GLOBAL çatısı altında topladık. Dış Ticaret Kulübümüzü oluşturduk ve 105 firmamız bu yapıda yer alıyor. Uluslararası pazarları hedefleyen üyelerimiz, bu güçlü kurumsal yapıdan destek alabilirler. ATSO Global çatısı altında düzenlediğimiz bu etkinliğin de üyelerimize yeni hedefler kazandırmasını diliyorum” dedi.

Antalya Finlandiya için gözde bir destinasyon

Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki’nen de yaptığı konuşmada, ATSO ile yapılan işbirliğinin öneminin altını çizdi. Büyükelçi Mäki, fiziksel toplantıların mümkün olmadığı bu dönemde ATSO ve Finlandiya ekibinin birlikte bu etkinliği düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.  Büyükelçi Maki şunları söyledi: ‘’Aslında bugün 9 Aralık'ta Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 96’ncı yılını kutluyoruz. O zamandan beri İstanbul'da bir ticaret ofisimiz var. 1940'tan beri Ankara'da bir Büyükelçiliğimiz var. Koronavirüs salgını ile Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ticaretimiz bu yıl daha da büyüdü. Bu potansiyelin çok daha fazla büyüme potansiyeli var. Biz de bu yüzden böyle bir etkinliği planladık’’ dedi.  Antalya’nın Finlandiya için uzun zamandır gözde bir destinasyon olduğunu belirten Ari Maki, normal şartlar altında, Finlandiya havayolu Finnair’ın Helsinki ve Antalya arasında sezonluk uçuşları olduğunu, turizmin yanı sıra, Antalya’nın ekonomik ilişkiler açısından da Finlandiyalı şirketler için önemli bir destinasyon olduğunu sözlerine ekledi.

Söyleşide daha sonra “Business Finland” yetkilileri tarafından Antalyalı sektör temsilcilerine tarım teknolojileri, endüstriyel enerji verimliliği ve akıllı üretimde Finlandiya’daki yenilikler ve son gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verildi.
 
34f1f2f4f5f6f712
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE YAYIMLANDI
BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” MESAJI
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'DA CHIP TUNNING İLE ARACINIZDA YÜZDE 40 GÜÇ ARTIŞI
ISPARTA MERKEZ VE İLÇELERİ 7/24 DENETLENİYOR!
İz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altında
Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 100 şahıs yakalandı
Resmen patlama yaşandı! 20 bin kişiye iş imkanı!
EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -1
ALTIN İÇİN 2021 UYARISI
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü
Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.
Isparta'da uyuşturucu operasyonları... Dedektör burunlar iş başında!
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları
Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı
Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI
ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!
Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!
Akdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuruMilli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuru04 Aralık 2020
ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!05 Aralık 2020
Bilim Kurulu alarma geçti! kapsamlı kapatma yolda...Bilim Kurulu alarma geçti! kapsamlı kapatma yolda...04 Aralık 2020
56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları04 Aralık 2020
Isparta Haber: Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil’e Milli GörevIsparta Haber: Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil’e Milli Görev04 Aralık 2020
FARKINDAYIZ... SİZİNLEYİZ...FARKINDAYIZ... SİZİNLEYİZ...03 Aralık 2020
Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!04 Aralık 2020
PASTA SİPRAİŞİ İÇİN ISPARTA'DA EZGİ PASTANESİPASTA SİPRAİŞİ İÇİN ISPARTA'DA EZGİ PASTANESİ04 Aralık 2020
Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hafta sonu sadece bunlara izin var...Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hafta sonu sadece bunlara izin var...04 Aralık 2020
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASIISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI05 Aralık 2020
Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!05 Aralık 2020
Akdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildiAkdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildi05 Aralık 2020
Isparta Orman Bölge'de Tatbikat!Isparta Orman Bölge'de Tatbikat!04 Aralık 2020
Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacakBorcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak07 Aralık 2020
ALTIN İÇİN 2021 UYARISIALTIN İÇİN 2021 UYARISI08 Aralık 2020
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan KuaförüIsparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü08 Aralık 2020
BAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçlukBAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçluk07 Aralık 2020
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY OperasyonlarıIsparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları07 Aralık 2020
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARIISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI07 Aralık 2020
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!07 Aralık 2020