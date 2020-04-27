ANTALYA - Muratpaşa Belediyesince başlatılan yıkanabilir maske dağıtımı, Eski Sanayi Sitesi esnafına yapılan dağıtımla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler sanayi sitesinde yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılan maskelerin yanı sıra Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) üretilen yüz koruyucu siperlikli yüz maskelerinden de dağıttı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da sanayi sitesinde dağıtım yapan ekipleri ziyaret etti.

İlçede 750 bin yıkanabilir maskeyi Muratpaşa sakinleri için çok kısa bir sürede tamamladıklarını kaydeden Uysal, "Bununla birlikte ASSİM'de de yaklaşık 40 bin siperlikli maske üreterek başta sağlık çalışanları ve emniyet görevlileri olmak üzere salgın sürecindeki riskli mesleklerde çalışanlara ulaştırdık. Salgın döneminde mümkün olduğunca evden çıkmıyoruz. Çıkmamız gerektiğinde maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz." ifadelerini kullandı.