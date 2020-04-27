ANTALYA - Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu aracı Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi mevkisindeki kontrol noktasında durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 30 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler Y.Ş, İ.Y, Ö.K, S.S, S.S. ve M.Ç. gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.