ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB), ramazan ayı dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla hazırladığı 1290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Valilik ile Büyükşehir Belediyesine teslim etti.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, yaptığı açıklamada, içerisinde kuru yiyecek ve yemeklik gıda bulunan 1290 paket hazırladıklarını belirtti.

TOBB'un katkılarıyla hazırlanan ramazan paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Valilik ile Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini kaydeden Bülbül, "Her yıl üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız ramazan paketlerini bu yıl koronavirüs nedeniyle yardımların tek elden dağıtılması amacıyla Valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu ve Antalya Büyükşehir Belediyemize teslim ettik. Valiliğimiz ve Belediyemiz aracılığıyla hazırladığımız 1290 paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında dayanışmanın önemine değinen Bülbül, ATB olarak bu zor dönemde vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.



