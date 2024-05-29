Antalya’yı E-Ticaretin Başkenti Yapmaya Kararlıyız

ANTALYA, E-TİCARETTE 100 MİLYAR TL BARAJINI AŞTI

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye e-ticaret istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Türkiye’deki e-ticaret hacmi 2023 yılında yüzde 115 oranında artarak 1 trilyon 850 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu rakamsal gelişme, GSYH’nın yüzde 6,8’ine ulaşan e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu, geleneksel yöntemlerin yanında dijitalleşmenin de önemini bir kez

daha göstermiştir” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı e-ticaret istatistiklerine göre Türkiye’deki e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10,1 iken 2023 yılında yüzde 20,3’e ulaştı. E-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranının yıllar içerisinde büyük bir artış kaydederek gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payının (E-GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8 olmasını değerlendiren ATSO Başkanı Ali Bahar, “2022 yılında 800 milyar TL olan e-ticaret hacmi, 2023 yılında yüzde 115,15 oranında artarak 1 trilyon 850 milyar TL düzeyine ulaştı. Pandeminin başladığı yıl olan 2020 yılında 226 milyar TL olan toplam e-ticaret hacmi, böylelikle son 3 yılda 8 kat artış göstermiş oldu” diye konuştu.

E-ticaret ve uzaktan satış yönteminin aslında hep var olan ve kullanılan bir araç olduğunu ifade eden Başkan Bahar, “Özellikle pandemi süreci ile birlikte oldukça popüler bir hal aldı. Bu durum tabii ki birçok işletmemizin de sürece hızlı bir şekilde adapte olmasını zorunlu hale getirdi. Biz ATSO olarak her zaman bu değişimin ve inovasyonun bilincinde olduk, üyelerimize yönelik farkındalık yaratmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

E-TİCARETE UYUM SAĞLAMALIYIZ

Antalya’nın e-ticaret hacminin Türkiye’deki toplam ticaret hacminin yüzde 5,5’ine karşılık geldiğini dile getiren Başkan Bahar, “Antalya için 2023 yılı e-ticaret verilerine baktığımızda, 32,17 milyar TL’si alış, 69,82 milyar TL’si de satış olmak üzere toplam 101,99 milyar TL e-ticaret hacmi gerçekleştiğini görüyoruz. Elbette bu rakam yeterli değildir ancak geçtiğimiz yıllarda yüzde 2,5 – 3 pay aldığımız düşünüldüğünde ulaştığımız seviye gelecek adına umut vericidir” dedi.

Asıl dikkat edilmesi gereken konunun, Antalya’nın e-ticaret uyum endeksindeki konumu olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İllerdeki toplam işletmeler arasındaki e-ticaret işletmelerinin oranı, işletme başına düşen e-ticaret hacmi, e-ticaretin GSYH’ya oranı gibi alt başlıkların yer aldığı e-ticaret uyum endeksinde Antalya 35,17 puan ile maalesef otuzuncu sırada yer almaktadır. E-ticaret hacminde beşinci sırada yer alırken, uyum endeksinde otuzuncu sırada yer almamız elbette düşündürücü ancak buradaki mesajı da iyi okumamız gerekiyor. Bu konuda daha fazla farkındalık yaratmak, e-ticaretin sunacağı katkılar ve kazançlar konusunda daha fazla üyemizi bilgilendirmek gelecek misyonlarımız arasında yer alıyor. Zaten üzerimize düşeni yapıyorduk, artık daha fazlasını yapmamız gerekecek. 23 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz B2B networking etkinliğimiz, konuyu ne derece titizlikle ele aldığımızın da en büyük kanıtlarından birisidir.”

TİCARET KENTİ ANTALYA HEDEFİ

Antalya’nın turizmde, yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatında Türkiye’nin lideri konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Hiçbir zaman bunlar bize yeter demedik. Neden sanayide ve ticarette de lider olmayalım diyerek çıktık yola. Biz bir Ticaret ve Sanayi Odasıyız ve 63 bine yakın üyemiz ile Türkiye’nin en büyük 4 odasından biriyiz. Bu nedenle sanayide ve ticarette de en iyiler arasında olmamız elzemdir” dedi. ATSO B2B Networking etkinliğinin üyelerin ticaretini geliştirmeye yönelik atılan önemli bir adım olduğuna işaret eden Başkan Ali Bahar, “Düzenlediğimiz etkinlikle Odalar içerisinde bir ilke imza attık ve Türkiye çapında bu alanda bir rekor kırdık. 500’e yakın katılımcı ile 5 bin 712 B2B görüşmesi gerçekleştirdik, görüşmeye katılan üyelerimizin de verdiği geri bildirimlere göre 1 milyar 36 milyon TL’lik ticari iş birliği değeri ortaya çıkarmış olduk” dedi.

ATSO’nun ne iş yaptığı sorusuna bir yanıt daha verdiklerini kaydeden Başkan Ali Bahar, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından da online olarak etkinliğimizi takip eden katılımcılar vardı. ATSO’nun üyelerinin ticaretini geliştirmek için gece gündüz demeden çalıştığını, üyeler arasındaki networkü ve iş birliğini artırmak için mesai harcadığını anlatmaya çalıştık. Bunda da ne kadar başarılı olduğumuzu görmüş olduk. Bu yapay zekâ destekli ilk networking etkinliğimizdi. Katılımcılar birbirlerinin ikamesi veya rakibi değil, tamamlayıcı unsurları olduklarını, birlikte tedarik zincirinin birer halkası olduklarını görmüş oldular. Böylelikle bölge ticaretinin geliştirilmesi adına hep birlikte çok önemli bir adım atmış olduk” diye konuştu.