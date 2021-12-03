GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

KASIM AYI ENFLASYONU

ATSO Başkanı Çetin’den Kasım ayı enflasyonu değerlendirmesi

KASIM AYI ENFLASYONU
ANTALYA
36 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
KASIM AYI ENFLASYONU
ATSO Başkanı Çetin’den Kasım ayı enflasyonu değerlendirmesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomide kur ve enflasyon yükünün faiz yükünün önüne geçtiğini vurgulayan Başkan Çetin, özel sektörün önünü görebilmesi için 2022 yılı ekonomi programının temel göstergelerle güncellenerek açıklanması gerektiğini belirtti.
Başkan Çetin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
TUİK tarafından açıklanan 2021 Kasım ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de %3,51, Yİ-ÜFE’de %9,99 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %21,31, yurt içi üretici fiyatlarında %54,62 olmuştur.
Dövizdeki artış enflasyona ivme kazandırdı
Döviz kurlarındaki yüksek artış sonucunda beklentilere paralel olarak enflasyon yeni bir ivme kazanmış, 2001 yılı sonrasındaki en yüksek enflasyon oranları görülmeye başlanmıştır.   İşlenmiş gıda, akaryakıt, otomobil, ev eşyaları gibi tüm gruplarda fiyat artışları yaygındır.
Kasım ayında un, ekmek ve diğer unlu mamuller, et ve et ürünleri, yumurta, yağ, bakliyat, şeker, kahve gibi işlenmiş gıda ürünlerinde fiyat artışları ortalama olarak aylık %4,8, yıllık %28 düzeyinde hesaplanmıştır.
Sebze ve meyve fiyatları düştü
Geçen yıl yoğun kar yağışlarının görüldüğü bu aylarda bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve üretim artışı sebze ve meyve fiyatlarını düşürmüştür.  Sebze ve meyvede fiyat düşüşleri enflasyonu azaltıcı etki yapmıştır. Buna rağmen domates gibi temel sebzelerde üretici fiyatlarında düşüş henüz perakende fiyatlarına ve TÜFE endeksine tam olarak yansımamıştır.
TUİK verilerinde giyim grubunda da aylık ve yıllık artışların yükseldiği, bununla birlikte yıllık giyim enflasyonunun halen %8,3 oranında kaldığı görülmektedir. Enflasyon sepetinde kira artışı %13 olarak tesbit edilmiştir.
Üretici enflasyonu aylık %9,99
Aylık ve yıllık TÜFE artışı giyim, hizmet, kira, sigara gibi kalemler sayesinde daha sınırlı kalırken döviz artışlarının üretici fiyatlarına yansımasının daha hızlı ve yüksek oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Yİ-ÜFE artışı aylık %9,99, yıllık %54,62 olarak gerçekleşmiş, son doğal gaz zamları henüz fiyatlara yansımamıştır. Kasım ayındaki yüksek artışta gıda, tekstil, elektrik ve doğal gaz, metal, petrol ürünleri, kimyasal girdiler gibi çok sayıda temel girdinin maliyet artışları etkili olmuştur.
Hedefler belirsizleşti
 
Sonuç olarak döviz kuru artışı maliyet enflasyonu kanalıyla ekonomide stagflasyonist bir sürece yol açmaktadır. Ekonomide kur artışı ve enflasyon yükü faiz yükünün oldukça önüne geçmiş durumdadır.
Yüksek maliyet artışları dışında en büyük sorun ekonomide temel hedeflerin belirsizleşmiş olmasıdır. Özel sektörün önünü görebilmesi için rotanın belli olması gerekmektedir. Merkez Bankasının enflasyon hedefi, ekonomi yönetiminin büyüme, bütçe dengesi hedefleri belirsizleşmiştir. Özel sektör olarak öngörüde bulunabilmek için ekonomi politikasının ne yönde, nasıl ve ne zaman şekilleneceğini bilmemiz gerekmektedir.  Bu nedenle Hükümet, bir an önce 2022 yılı ekonomi programını temel göstergelerle güncelleyerek açıklamalıdır.
Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde
Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık %3,84, onbir aylık %22,67 ve yıllık bazda %24,29 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun aylık, onbir aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan TR61 Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda 13. sırada, onbir aylık bazda 5. sırada, yıllık bazda ise 8. bölge konumunda yer almıştır.
Batı Akdeniz’de giyim eğlence ve kültürde ayrışma devam ediyor
Giyim ve eğlence-kültür gruplarında Türkiye ortalamasından ayrışma devam etmektedir. Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle en yüksek aylık artış %7,21 ile çeşitli mal ve hizmetler, %6,70 ile ulaştırma ve %4,97 ile eğlence ve kültür harcama gruplarında olmuştur. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış %29,09 ile ev eşyası, %28,17 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %27,98 ile lokanta ve oteller gruplarında olmuştur.
 
TÜRKİYE-ANTALYA ENFLASYON RAKAMLARI (%) (Kasım 2021)

 
imageimage

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: Engelleri Hep Birlikte Aşıyoruz
ISPARTA İŞKUR'DA DUYURU: TARİH UZATILDI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
Isparta il sağlık müdürlüğü'ne yeniden atandı
Isparta'da eğlencenin adı Funcity!
ISPARTA'DA DOĞAL ET ÜRÜNÜLERİNİN KAYNAĞI TÜRKER ET
Isparta'da emniyetten operasyon: kaçak ürünler ele geçirildi
Isparta'da ​Meslek Lisesi Öğrencilerine Deneyim Fırsatı
Isparta'da bulunan Kirazlıdere’nin adı nereden geliyor?
İKİZLER MOBİLYA'DAN YIL SONU KAMPANYASI
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da emniyetten operasyon!
Isparta ve Burdur'da sabah saatlerinde başlıyor!
ISPARTA HABER: BÜTÇESİ BELLİ OLDU
Isparta'da trafik kazası
BAKA YÖNETİM KURULU BURDUR'DA TOPLANDI
DENİZDEN KARAYA ÇIKAN EN GÜZEL LEZZETLER İÇİN KAYA BALIK
Gıda etiket yönetmeliğinde yeni dönem!
Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarı: dikkatli ve tedbirli...
ISPARTA HABER: TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
Isparta'da depremler! işte merkezi
Isparta'da “Kadına Yönelik Şiddete Farklı Bakış Açıları” paneli
Isparta Halk Et fiyatları değiştirmedi
Haber Ajansından ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeler
ISPARTA’DA EKMEK KAÇ LİRA? FİYATI DEĞİŞTİ Mİ?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bulunan Kirazlıdere’nin adı nereden geliyor?Isparta'da bulunan Kirazlıdere’nin adı nereden geliyor?30 Kasım 2021
Isparta ve Burdur'da sabah saatlerinde başlıyor!Isparta ve Burdur'da sabah saatlerinde başlıyor!28 Kasım 2021
DENİZDEN KARAYA ÇIKAN EN GÜZEL LEZZETLER İÇİN KAYA BALIKDENİZDEN KARAYA ÇIKAN EN GÜZEL LEZZETLER İÇİN KAYA BALIK26 Kasım 2021
Isparta il sağlık müdürlüğü'ne yeniden atandıIsparta il sağlık müdürlüğü'ne yeniden atandı02 Aralık 2021
İKİZLER MOBİLYA'DAN YIL SONU KAMPANYASIİKİZLER MOBİLYA'DAN YIL SONU KAMPANYASI29 Kasım 2021
Gıda etiket yönetmeliğinde yeni dönem!Gıda etiket yönetmeliğinde yeni dönem!26 Kasım 2021
ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARIISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİK UYARI29 Kasım 2021
ISPARTA'DA DOĞAL ET ÜRÜNÜLERİNİN KAYNAĞI TÜRKER ET ISPARTA'DA DOĞAL ET ÜRÜNÜLERİNİN KAYNAĞI TÜRKER ET01 Aralık 2021
İyi ki Doğdun Birsen Berenİyi ki Doğdun Birsen Beren29 Kasım 2021
Isparta'da ​Meydan AVM Otoparkı KapatılıyorIsparta'da ​Meydan AVM Otoparkı Kapatılıyor02 Aralık 2021
Isparta'da Din Görevlisi Koronavirüs Nedeniyle Vefat EttiIsparta'da Din Görevlisi Koronavirüs Nedeniyle Vefat Etti02 Aralık 2021
BAKA YÖNETİM KURULU BURDUR'DA TOPLANDIBAKA YÖNETİM KURULU BURDUR'DA TOPLANDI27 Kasım 2021
ISPARTA TEKSİF'TE SEÇİMİ SONUÇLANDIISPARTA TEKSİF'TE SEÇİMİ SONUÇLANDI28 Kasım 2021
Isparta'daki EYT'liler siyasi parti ziyaretlerine ağırlık vermeye başladıIsparta'daki EYT'liler siyasi parti ziyaretlerine ağırlık vermeye başladı28 Kasım 2021
Isparta'da ​Meslek Lisesi Öğrencilerine Deneyim FırsatıIsparta'da ​Meslek Lisesi Öğrencilerine Deneyim Fırsatı30 Kasım 2021
Isparta'da eğlencenin adı Funcity!Isparta'da eğlencenin adı Funcity!01 Aralık 2021
ISPARTA TÜRK SAĞLIK SEN'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDIISPARTA TÜRK SAĞLIK SEN'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI28 Kasım 2021
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası27 Kasım 2021
EMNİYET MÜDÜRÜ AYHAN ZARİF'E HÜZÜNLÜ VEDAEMNİYET MÜDÜRÜ AYHAN ZARİF'E HÜZÜNLÜ VEDA02 Aralık 2021
ISPARTA İŞKUR'DA DUYURU: TARİH UZATILDIISPARTA İŞKUR'DA DUYURU: TARİH UZATILDI03 Aralık 2021