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​DAVUT ÇETİN; ANTALYA’YA SEÇİCİ KREDİ, İSTİHDAM VE KİRA DESTEĞİ VERİLMELİ

​DAVUT ÇETİN; ANTALYA’YA SEÇİCİ KREDİ, İSTİHDAM VE KİRA DESTEĞİ VERİLMELİ
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
DAVUT ÇETİN; ANTALYA’YA SEÇİCİ KREDİ, İSTİHDAM VE KİRA DESTEĞİ VERİLMELİ
Antalya ekonomisi 2021 yılında baz etkisiyle büyüse de 2019 yılına göre ekonomik kayıpların devam ettiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu kayıpların üzerine halen yaşadığımız enflasyon, girdi maliyetlerinde artış, tedarik sıkıntısı ve finansmana erişimin zorlaşması gibi sorunlar eklenmiştir. Hükümetin reel sektörün finansman sorunlarını azaltmaya ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak açıklamasını beklediğimiz önlemler paketinde bugün açıklanan verilerin dikkate alınarak Antalya’ya seçici kredi, istihdam ve kira desteklerinin sağlanması gerekmektedir” dedi.
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, açıklanan TUİK bölgesel GSYH istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Çetin’in açıklaması şöyle;
“Bugün açıklanan TUİK bölgesel GSYH istatistiklerine göre 2020 yılında gayri safi hasıla Antalya’da cari olarak %14, reel olarak %24,3 daralma kaydetmiştir. 
Antalya ekonomisindeki daralma pandemi başında açıkladığımız en kötü senaryoya uygun olarak gerçekleşmiş, TÜİK’e göre hizmetler sektörü %41,9, tarım sektörü %1,6, sanayi sektörü %4, imalat sanayi %7,1, inşaat sektörü %13,1 daralmıştır. Türkiye genelinde tarımda %5,9, sanayide %3,1, inşaatta -%5,5 büyüme kaydedilirken ilimizde bu sektörlerdeki kayıplar yüksek oranlara ulaşmıştır.
PANDEMİNİN TÜRKİYE’DE EN FAZLA HASAR VERDİĞİ İL ANTALYA
Pandeminin Türkiye’de en fazla hasar verdiği il Antalya olmuş, Antalya kişi başı gelirin nominal olarak düştüğü tek il olmuştur. Ekonomik daralmada Antalya’yı -%8,3 ile Muğla , -%4,7 ile Nevşehir izlemiş, Türkiye ekonomisi %1,8 büyürken bazı illerde düşük oranlı eksi büyümeler kaydedilmiş, illerimizin çoğunda pozitif büyüme elde edilmiş, çift haneli büyümenin gerçekleştiği illerimiz olmuştur. Bölgemizin diğer illerinde Isparta ekonomisi %0,6, Burdur ise %4,5 pozitif büyüme kaydetmiştir. Pandemi desteklerinin özellikle küçük illerde ekonomiye destek verdiği, Antalya, Muğla gibi turizm merkezlerinde ise turizm kaynaklı kayıpları telafi etmeye yetmediği anlaşılmaktadır.
Pandemi krizinin ilk günlerinde bu senaryoları yetkililerle paylaşarak ekonomik desteklerin il ve sektör bazında seçici olması gerektiğini ısrarla dile getirmiştik. TUİK tarafından açıklanan veriler bu konudaki haklılığımızı geç de olsa ortaya koymuştur.
2021’DE BÜYÜDÜK AMA 2019’A GÖRE KAYIPLAR DEVAM EDİYOR
Antalya ekonomisi 2021 yılında baz etkisiyle büyüse de 2019 yılına göre ekonomik kayıplarımız devam etmektedir. Bu kayıpların üzerine halen yaşadığımız enflasyon, girdi maliyetlerinde artış, tedarik sıkıntısı ve finansmana erişimin zorlaşması gibi sorunlar eklenmiştir. Hükümetin reel sektörün finansman sorunlarını azaltmaya ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak açıklamasını beklediğimiz önlemler paketinde bugün açıklanan verilerin dikkate alınarak Antalya’ya seçici kredi, istihdam ve kira desteklerinin sağlanması gerekmektedir.”
 
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