Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Desteği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren Antalya AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlen “AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu” Hotel Su’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve AB İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon’ın konuşmasıyla başlayan açılışta, “iklimin ve kadınların yanındayız” mesajı verildi.Forumun paralel oturumları öncesinde, Sosyal Girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ceren Uysal Oğuz, Doç. Dr. Senem Atvur, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Deniz Biyoloğu Dr. Elif Özgür ve Akdeniz Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Merve Suzan Ilık Bilben birer sunum gerçekleştirdi. Ardından çeşitli temalar altında moderatörler eşliğinde paralel oturumlarda çalışan öğrenciler, grup çıktılarının sunumlarını yaptı.Forumun kapanış bölümünde Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu gençler ile bir araya geldi.Gençlerin sunumlarını ilgiyle dinleyen ve forumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, “Dünyamız bize artık rutinimizi değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretimini, benzer tüketim alışkanlıklarımızı sürdürmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Her bir ferdin bu duyarlılıkla hareket etmesi gereken bir dönemde yaşıyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda tüm insanlığın ortak hedefler doğrultusunda yol alması gerekiyor. Örneğin, Dünyamıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz gereği kentimizde ve ülkemizde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatını gündemde tutmamız gerekiyor. Bu kapsamda yol haritamızı oluşturmalı, atmamız gereken adımları sivil toplumun da desteği ile hayata geçirmeliyiz.” dedi.