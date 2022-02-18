-TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI ALİ BAHAR’I ZİYARET ETTİ
-TTB BAŞKANI ALPASLAN ÇAKAR, ALİ BAHAR’IN KONUĞU OLDU
-BAŞKAN ALİ BAHAR, TTB BAŞKANINA SANAYİCİLERİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ AKTARDI
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’ı misafir eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, görüşmede sahadaki doğru bilgiyi, beklentiyi ve çözüm yollarını aktardıklarını söyledi.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın konuğu olarak, Bölgeyi ziyaret etti. Başkan Çakar ve beraberindeki heyet ile birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Ali Bahar, Antalya OSB'de sürdürdükleri çalışmalar, firmalar ve üretim kapasiteleri ile sektörün durumu hakkında bilgi verdi. Firmaların finansmana erişiminin aciliyeti ve önemini bir kez daha hatırlatan Bahar, sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmesini talep etti.
LİMİTLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Başkan Çakar ile çok verimli bir iletişim içinde olduklarını, gerek duydukları her an kendisine kolayca ulaşabildiklerine vurgu yapan Başkan Bahar, bu sayede sahadaki doğru bilgiyi, beklentiyi ve çözüm yollarını hızlı bir şekilde gerekli makamlara iletebildiklerini söyledi. Sanayicinin üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar nedeniyle işletme sermayesine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Bahar, “Önceleri 100 TL’ye mal olan 10 birim üretim, şu an 400 TL’ye üretilebilmektedir. Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç duyduğu finansman da aynı oranda artmıştır. Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu bankaları nezdinde atacağı adımlar ile sanayicimize gereken desteği sağlayabilir. Sanayici ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini bulamazsa, yapacağı ilk şey üretimi düşürmek olacaktır. Üretim düşer ise arz düşer, arz düşerse enflasyon yükselir. Kredi Garanti Fonu desteklerinin, bankaların ve hatta şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve artırılması elzemdir” dedi.
TESİSİ GEZDİ, ÜRÜNLERİ İNCELEDİ
Toplantının ardından Başkan Ali Bahar’a ait Bahar Hindi AŞ’nin üretim tesislerine geçen Çakar ve beraberindeki heyet, şirketin sürdürdüğü ar-ge çalışmalarına özel ilgi gösterdi. Piyasaya yeni sürülen inovatif ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleyen Başkan Çakar, nihai ürünlerin de tadına baktı. Firma çalışanları ve yetkilileri ile de sohbet eden Çakar, Başkan Bahar’a ev sahipliği ve verdiği bilgiler için teşekkür etti.