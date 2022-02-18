Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın konuğu olarak, Bölgeyi ziyaret etti. Başkan Çakar ve beraberindeki heyet ile birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Ali Bahar, Antalya OSB'de sürdürdükleri çalışmalar, firmalar ve üretim kapasiteleri ile sektörün durumu hakkında bilgi verdi. Firmaların finansmana erişiminin aciliyeti ve önemini bir kez daha hatırlatan Bahar, sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmesini talep etti.Başkan Çakar ile çok verimli bir iletişim içinde olduklarını, gerek duydukları her an kendisine kolayca ulaşabildiklerine vurgu yapan Başkan Bahar, bu sayede sahadaki doğru bilgiyi, beklentiyi ve çözüm yollarını hızlı bir şekilde gerekli makamlara iletebildiklerini söyledi. Sanayicinin üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar nedeniyle işletme sermayesine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Bahar, “Önceleri 100 TL’ye mal olan 10 birim üretim, şu an 400 TL’ye üretilebilmektedir. Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç duyduğu finansman da aynı oranda artmıştır. Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu bankaları nezdinde atacağı adımlar ile sanayicimize gereken desteği sağlayabilir. Sanayici ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini bulamazsa, yapacağı ilk şey üretimi düşürmek olacaktır. Üretim düşer ise arz düşer, arz düşerse enflasyon yükselir. Kredi Garanti Fonu desteklerinin, bankaların ve hatta şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve artırılması elzemdir” dedi.Toplantının ardından Başkan Ali Bahar’a ait Bahar Hindi AŞ’nin üretim tesislerine geçen Çakar ve beraberindeki heyet, şirketin sürdürdüğü ar-ge çalışmalarına özel ilgi gösterdi. Piyasaya yeni sürülen inovatif ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleyen Başkan Çakar, nihai ürünlerin de tadına baktı. Firma çalışanları ve yetkilileri ile de sohbet eden Çakar, Başkan Bahar’a ev sahipliği ve verdiği bilgiler için teşekkür etti.