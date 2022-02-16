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HABER: ANTALYA OSB'DEN KOSOVA'YA İHRACAT KÖPRÜSÜ

HABER: ANTALYA OSB'DEN KOSOVA'YA İHRACAT KÖPRÜSÜ
ANTALYA
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-ANTALYA OSB’DEN KOSOVA’YA İHRACAT KÖPRÜSÜ
-ANTALYA OSB İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTIRIYOR
-ANTALYA OSB YENİ İHRACAT PAZARLARI İÇİN, YABANCI İŞ İNSANLARINI BÖLGEDE MİSAFİR EDİYOR
 
Antalya OSB Yönetim Kurulu, Kosova Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği alım heyeti programı kapsamında, Kosova’nın önde gelen 21 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 154 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, 2022 yılının ilk alım heyeti programı kapsamında Kosovalı iş insanları ile sektör temsilcilerini konuk etti. Kosova Ticaret Odası Genel Sekreteri Parim Bajrami başkanlığındaki 21 kişilik heyete 2 gün boyunca ev sahipliği yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kosovalı iş insanları ile Bölge sanayicilerinin yüz yüze görüşmeler yapmasını sağladı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantılarda Bölge sanayicileri ile Kosovalı iş insanları arasında ihracat odaklı 154 görüşme gerçekleşti. Heyet toplantıların ardından firma ziyaretleri yaparak ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceledi.
154 YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Son dönemde Kosova pazarına yönelik çalışmaları artırdıklarını, sektör ve iş dünyası temsilcilerine kadar birçok alanda temasları yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Türkiye Kosova ile yaptığı ticarette net ihracatçı konumundadır. İhracat potansiyelimizin daha da artması için düzenlediğimiz alım heyeti programına Bölgemizden 52 firma katıldı. Dış Ticaret Müdürlüğümüz, Bölge firmalarımızı Kosova’daki doğru firmalar ile eşleştirerek, temsilcilerini heyete dahil etti. Yürütülen titiz çalışmalar sonucu yapılan eşleştirmelerle sanayicilerimiz, tamamı ihracat odaklı olmak üzere toplam 154 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Heyet, görüşmeler sonucunda 6 firmamız ile el sıkıştı, 16 firmamız ile anlaşma yapacak noktaya geldi” dedi.
HAFTAYA YENİ BİR HEYET DAHA GELECEK
Birbiri ardına gerçekleştirdikleri alım heyeti programlarının Bölge ihracatının artmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bahar, “Kasım ayında gerçekleşen İran-Kish Alım Heyeti Programında, pandemi koşullarına rağmen üst düzey bir başarı yakalanmıştı. Kosova programında da aynı başarıyı elde etmekten dolayı mutluyuz. Sanayicimize yeni ihracat pazarları yaratmak adına sürdürdüğümüz çalışmalar artarak devam edecektir. Önümüzdeki günlerde Sırbistan ve Bosna Hersek’in önde gelen iş insanlarından oluşan bir alım heyetini daha Bölgemizde konuk edip, sanayicilerimiz ile görüştüreceğiz. Bu programında yeni ihracat anlaşmalarına gebe olduğunu, sanayicilerimize yeni pazarlar yaratacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

 
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