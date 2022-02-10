Kadın Girişimcilerden Elektrik Zammı Tepkisi

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, pandemi nedeniyle iki yıldır sıkıntılı günler geçiren iş dünyasının, 2022 yılına umutlu başladığını, ancak son dönemde yaşanan elektrik ve doğal gaz zamlarının sektörleri ve tüketiciyi zorladığını dile getirdi.



Yazılı bir açıklama yapan Serap Kocaoğlu şunları kaydetti;



“Covid-19 salgının başından bu yana bir taraftan sağlık krizinin ekonomiye olumsuz yansımalarının sıkıntıları, piyasalardaki değişimlerin reel sektöre olumsuz yansımaları geçtiğimiz iki yılda ağır travmalar yarattı. 2022 yılından iyi gelişmeler yönünde beklentilerimiz devam ederken maliyetlerin arttığı, kur farklarından doğan sıkıntılar, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının sonucu olarak tedarikçinin sürdürülebilirliğinin zorlaştığı ve üretim - hizmet kapasitesinin azaldığı, tüketicinin alım gücünün düştüğü, istihdamda daralma tehlikesinin ortaya çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Son dönemde yaşanan elektrik zamları sektörleri ve tüketiciyi iyice zorlayan diğer bir etken olarak karşımıza çıktı.



2022 yılına yönelik karamsar olmak istemiyoruz ancak reel sektör, tüketici tarafındaki taleplerimiz doğrultusunda çözüme yönelik devlet politikalarının izleyeceği yol haritası, acil eylem planlarının hayata geçirilmesi istikrar ve güven sağlanması yönünde desteklerin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, fiyat artışlarının makul değerlere dönüştürülmesi oranında toplumsal refahın artması mümkün olacaktır.



İyileştirmelerin bu zorlu sürece olumlu yansıyacak düzeyde olmasını böylece ekonomik daralmanın yarattığı hasarların azaltılmasını ve bu sürecin olabilecek en yakın zamanda normale dönmesini umut ediyoruz.”



