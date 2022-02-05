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​Antalya nüfusu 21 yılda %83 arttı

​Antalya nüfusu 21 yılda %83 arttı
ANTALYA
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Antalya nüfusu 21 yılda %83 arttı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Antalya’nın 2000 yılından bu yana %83 ile Türkiye’de oransal olarak en fazla nüfus artışı yaşanan 3. il olduğunu söyledi.
Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
“TUİK 2021 ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılı Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin, Antalya nüfusu 2 milyon 691 bin, Burdur nüfusu 273 bin, Isparta nüfusu 445 bin olarak tespit edilmiştir. Buna göre Antalya, son 21 yıl ve son 10 yılda nüfusu en fazla artan üçüncü ildir. İlk iki il Iğdır ve Tekirdağ’dır. 21 yıllık dönemde yani 2000 yılından bu yana Türkiye nüfusu %31, Antalya nüfusu %83 artış göstermiştir. Batı Akdeniz’in diğer illeri olan Burdur’un nüfusu 21 yılda %4,7, Isparta’nın nüfusu %4,3 artmıştır.
Antalya Türkiye ortalamasının iki katına yakın bir nüfus artışıyla büyük iller arasında en hızlı büyüyen il olmaya devam etmektedir.
Türkiye’deki her 10 yabancıdan birisi Antalya’da
Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye’de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlıdır. Buna göre yabancı nüfus sayısında Antalya İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü, yabancı nüfus yoğunluğunda ise Yalova, Kırşehir, Karabük’ten sonra dördüncü sırada görülmektedir.
Antalya’da yaşayanların %44’ü Antalya kütüğüne kayıtlı
İlimizdeki 2 milyon 482 bin TC vatandaşı nüfusun 1 milyon 90 bini, yani %44’ü Antalya nüfus kütüğüne kayıtlıdır. Hemşerilerimizin 97 bini Konya, 78 bini Budur, 63 bini Isparta, 48 bini Diyarbakır, 44 bini Şanlıurfa, 42 bini Hatay, 40 bini Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlıdır. Nüfus kütüğü Sivas, Ankara, Adana, Kayseri, Mersin, Van, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep olan hemşerilerimizin nüfusu il başına 30-38 bin arasında değişmektedir.
Ortanca yaş Türkiye ortalamasının üzerinde
İlimizde ortanca yaş 35’tir ve Türkiye ortalaması olan 32’nin üzerindedir. 654 bin kişi 18 yaşından küçüktür. 18-24 yaş grubu nüfusumuz 248 bin, 25-39 yaş grubumuz 607 bin, 40-65 yaş grubumuz 889 bin, 65 yaş üzeri nüfusumuz 220 bindir.
Pandemide nüfus artış hızı geriledi
Pandemi yılı olan 2020 yılında nüfus artışımız dikkat çekici biçimde gerilemiştir. Nüfus artış hızı 2020 yılında Türkiye’de %1,4’den %0,5’e, Antalya’da %3,4’den %1,4’e gerilemiştir. Normal olarak Türkiye nüfusunun1 milyon 100 bin, Antalya nüfusunun 80 bin civarında artması gerekirken 2020 yılındaki artış Türkiye’de 459 binde, Antalya’da 36 binde kalmıştır. 2020 yılındaki gerilemeye bağlı olarak 2021 yılında nüfus artış hızı normalleşmeye başlamış, Türkiye’de %1,2’ye, Antalya’da %2,7’ye çıkmıştır.
Nüfus artışı sürdürülebilir kentleşme ile yönetilmeli
Antalya, cazibesi ile bundan sonraki süreçte de göç almaya devam edecektir. Nitelikli göç kentimize şüphesiz ki değer katacaktır. Diğer taraftan bu veriler bizlere Antalya’nın nüfus büyümesinin sürdürülebilir bir kentleşme ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiği mesajını da vermektedir.”
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