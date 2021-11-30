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​ATSO’nun kampanyasından Manavgat’a 13 TIR yardım ulaştırıldı

​ATSO’nun kampanyasından Manavgat’a 13 TIR yardım ulaştırıldı
ANTALYA
G.Tarihi: 29.11.2021 17:25
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ATSO’nun kampanyasından Manavgat’a 13 TIR yardım ulaştırıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Manavgat’ta meydana gelen orman yangınlarına bağışlanmak üzere Antalya Valiliği izni ile açılan ayni yardım kampanyasında toplanan malzemeleri, ATSO ile Manavgat Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol töreniyle teslim etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 13 TIR dolusu ayni yardımın verilmesi üzerine yapılan protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ile Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir imzaladı.
Davut Çetin: Böyle felaketler ülkemizin hiçbir yerinde yaşanmasın
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir’in karşılıklı olarak imzaladığı protokol töreninde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ATSO Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan ve Cihangir Deniz de hazır bulundu.
Manavgat’ın aldığı yaraların sarılmasında bir katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Umuyorum böyle felaketler bir kez daha ülkemizin hiçbir yerinde yaşanmaz. İnsanlarımız böyle zamanlarda ne kadar yardımsever ve ne kadar cana yakın olduklarını bir kez daha bu kampanya ile göstermiş oldu. Bizler de TOBB camiası olarak özellikle böyle zamanlarda birliğimizi gösteriyor ve zorlukların yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Bu kampanyada da Manavgat bölgemiz için birçok Oda ve Borsamız yardımlarını gönderdi. Yanımızda olduklarını hissettirdi. Ben bir kez daha sizlerin huzurunda başta Oda ve Borsalarımız olmak üzere kampanyamıza yardım gönderen, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Manavgat Kaymakamı Demir: Size ve camianıza çok teşekkür ediyoruz
Bölge halkının bu zor zamanında destek olduğu için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, “Size ve camianıza çok teşekkür ediyoruz. Emanetlerinizi bizler yangından zarar görmüş ihtiyaç sahiplerimize en kısa zamanda ileteceğiz. Bu felaket millet olarak bizlerin bir anda nasıl kenetlenerek ayağa kalktığımızı bir kez daha gösterdi. Tekrar böyle felaketleri yaşamamak en büyük arzumuz. Yardımlarınız için teşekkür ediyoruz” dedi.
Protokol töreninin ardından heyetler Manavgat’a yardım için gönderilen malzemelerin olduğu depoları ziyaret etti.
 
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