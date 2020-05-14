Antalya'da bir enerji firmasınca üretilen ve üzerinde güneş panelleri bulunan şemsiyelerin, güneşten korurken aynı zamanda telefonları şarj etme ve aydınlatma imkanı sunduğu belirtildi.Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji'den yapılan açıklamada, monokristal güneş paneli kullanılarak üretilen şemsiyelerin, tatilcilerin telefon ve tablet gibi cihazlarını şarj etme sorununa çözüm olacağı ifade edildi.Kapalı durumdayken otomatik pil koruma özelliğine sahip şemsiyelerin, geceleri ise üzerindeki led ampullerle aydınlatma imkanı sağladığı vurgulandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, yenilikçi ürünler üzerinde çalışan bir Ar-Ge merkezlerinin bulunduğunu, güneş enerjili şemsiyenin de inovatif ürünlerinden biri olduğunu kaydetti.İnsanların artık bahçelerinde veya sahillerde enerji kaynağı aramak zorunda kalmadan şemsiyelerinin ürettiği elektriği kullanabileceğini aktaran Sarvan, "Şemsiyemiz, özellikle turizm tesisleri ve kafeler gibi konuklarına rahat bir ortam sağlamak isteyen işletmeler için de tercih edilebilir bir ürün." ifadesini kullandı.