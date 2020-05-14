Antalya'da asayiş

Antalya'da yürütülen otomobil hırsızlığı ve sahte içki soruşturmasında 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçeyaka Mahallesi'nde park halinde bulunan bir aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, R.K'yi çalıntı araçla yakaladı.

Araç sahibine teslim edilirken, R.K. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetle sahte alkol sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sinan Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 2 litre sahte etil alkol, 4 bin 700 sahte etiket, 210 adet çeşitli markalarda alkol aroması ele geçirildi.

İki kişi hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.



