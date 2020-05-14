ANTALYA - Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kentteki özel bir hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından, oğlunun böbreği nakledilen ve bir süre önce taburcu edilen sanatçı, kontrol için hastaneye geldi.

Kontrolden geçirilen Ferdi Tayfur'un, Demirbaş ve ekibine teşekkür ettiği belirtildi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumunun iyi ve böbrek fonksiyonlarının normal olduğunu ifade etti.

Diyaliz tedavisi gören 75 yaşındaki Tayfur, iki hafta kadar önce Antalya'da özel bir hastaneye başvurmuş ve burada gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra sanatçıya 55 yaşındaki oğlunun böbreği nakledilmişti.