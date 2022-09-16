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​ATSO-HOLLANDA TİCARİ İŞBİRLİĞİ

​ATSO-HOLLANDA TİCARİ İŞBİRLİĞİ
ANTALYA
G.Tarihi: 16.09.2022 18:31
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ATSO-HOLLANDA TİCARİ İŞBİRLİĞİ
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hollanda Büyükelçiliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) iş birliğinde Antalya’ya gelen yumuşak meyve ticareti yapan Hollandalı firmalar şehirde önemli temaslarda bulundu.
 
Programlarının ilk kısmında ATSO üyeleri ile ikili görüşmeleri gerçekleştiren firmalar, üyelerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 7 Hollandalı 14 ATSO üyesi firma ile toplamda 73 görüşmenin gerçekleştiği etkinlikte önemli ticari işbirliklerinin temelleri atıldı. İkili iş görüşmelerinin ardından heyet, yumuşak meyve üretimi gerçekleştiren ATSO üye firmalarını üretim alanlarında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.
 
Firma ziyaretlerinin ardından Hollanda Tarım Müşaviri Maarten Wegen ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, ATSO Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz katıldı.
 
ATSO üyeleri ve Hollandalı sektör temsilcilerinin de katıldığı resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Hollanda Tarım Müşaviri Maarten Wegen Antalya’da çok verimli iş görüşmeleri ve firma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, ATSO’ya desteklerinden dolayı Hollanda Büyükelçiliği adına müteşekkir olduklarını dile getirdi.
 
Resepsiyonda konuşan ATSO Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, Oda olarak Hollanda ile ikili iş görüşmeleri etkinliğini organize etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Deniz, Hollanda’nın Antalya ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “ATSO’ya kayıtlı 5277 yabancı sermayeli firmanın 224 tanesi Hollanda sermayelidir; bunların yaklaşık 5’de 1’i tarımla ilgili sektörlerde faaliyet göstermektedir. Antalya, ülkemizin turizm ve tarımsal üretim merkezlerinden birisidir. Nitekim güçlü olduğumuz tarım ve turizm sektörlerinde birçok markamız uluslararası pazarlarda boy göstermektedir.”
 
ÜYELERİMİZE DANIŞMALIK HİZMETİ VERİYORUZ
Başkan Yardımcısı Deniz, ATSO olarak iş insanlarını uluslararası pazar süreçlerinde desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:  “Güçlü uluslararası ağımız ve donanımlı ekibimiz ile üyelerimize networking, bilgi ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yürütmekte olduğumuz uluslararası projeler, düzenlediğimiz eğitimler ve etkinlikler üyelerimizin yoğun ilgisiyle devam etmektedir. İhracatçı üyelerimize hizmet vermek üzere yürüttüğümüz birçok çalışmamız devam etmektedir. ATSO Global şemsiyesi altında yer alan Dış Ticaret Kulübü, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi, ATSO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, ATSO İhracat Destek Ofisi gibi birçok farklı hizmetimiz ile üyelerimizi yeni pazarlara açıyor, onları uluslararası iş birliklerine teşvik ediyoruz.
 
ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILDIK
Bugüne kadar ATSO olarak tarım sektörüne yönelik ihracat, dijitalleşme ve tarım teknolojileri odaklı çok sayıda proje yürüttük, halen de yürütmeye devam ediyoruz. 2014-2017 yılları arasında ve 2018-2021 yılları arasında yürüttüğümüz 2 farklı ATSO Tarım Kümesi Projesi ile Antalyalı bitki besleme ürünleri üreticilerini, tohum ıslahçılarını ve çeşitli sektör firmalarını küme yapısında bir araya getirdik ve onları Çin, Kenya, Vietnam gibi birçok pazara açtık. İnanıyorum ki; bugün bizleri bir araya getiren bu değerli programda, Hollanda ve Antalya tarım sektörü temsilcileri arasında yeni güçlü iş birliklerine vesile olacaktır. Bu bağlamda, Tarım Müşaviri Maarten Wegen’e ve ekibine, ATSO ve BAİB ekibine etkinliğin başarıyla düzenlenmesindeki rollerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”
 
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