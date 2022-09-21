Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Global’in dört yılda yüzlerce işbirliği etkinliği ve projeye imza atarak, Türk firmaları ABD’den Japonya’ya Hindistan’dan Uganda’ya 100’den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturduğunu söyledi. Başkan Çetin, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarını ATSO Global imkanlarını kullanmaya davet etti.ATSO Global Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde yaklaşık 100 firmaya danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirten Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Global, Antalya firmalarını dünya pazarlarına açıyor. ATSO Global, dört yılda yüzlerce işbirliği etkinliği ve projeye imza atarak, Türk firmaları ABD’den Japonya’ya Hindistan’dan Uganda’ya 100’den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturdu.Oda olarak üyelerimizi yurt dışı pazarlara açmak, bölgemizin ihracat potansiyelini arttırmak ve yabancı yatırımcı çekmek için kurduğumuz ATSO Global birimimiz arı gibi çalışıyor. Pandemi sürecinde bile sanal ticaret buluşmalarıyla firmalarımızı dünyanın dört bir yanında sektörleriyle ilgili pazarlarla buluşturduk ve yeni ihracat kapıları açtık. Yurt dışından kentimize yatırımcılar çektik. Bugün 5 binin üzerinde yabancı ortaklı üyemiz var. İstanbul’dan sonra en çok yabancı üyesi olan Odayız. Antalya olarak yakın dönemde 3 milyar dolar ihracatı konuşacağız” ifadesini kullandı.ATSO GLOBAL çatısı altında; Dış Ticaret Kulübü, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, İhracat Destek Ofisi, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Davut Çetin, dört yılda; Avrupa İşletmeler Ağı Projesi başta olmak üzere, 100’e yakın ülkede Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Organizasyonları ve Yurtdışı Fuar Ziyaretleri ile Dış Ticarete Yönelik Eğitimler düzenlendiğini, 30 ülkeden Oda ve Kurumlarla İşbirliği Protokolü imzalandığını bildirdi.ATSO Global’in girişimleriyle Odamızda; Güney Afrika, Brezilya, Özbekistan, Macaristan, Finlandiya ve İtalya Ülke Günü etkinlikleri gerçekleştirdik. Seyşeller, Tacikistan, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Polonya, Romanya, Katar, Fransa başta olmak üzere 9 Latin Amerika ülkesine yönelik sanal ve fiziki ortamda B2B etkinlikleri yaptık. Yine Yurtdışı Heyet Organizasyonları kapsamında; Gıda Sektörü Alım Heyeti, Körfez ve Ortadoğu Ülkeleri Alım Heyeti, Tarım Kümesi grubumuzla Brezilya, Kenya, Özbekistan’a Heyet Ziyaretleri düzenledik ve Letonya-Antalya İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri yaptık. Alım heyetleri özellikle pandemi döneminde dış ticaretin çeşitlenmesi ve artması noktasında dopingi etkisi yaptı.Odamız Türkiye’ye gelen heyetlerin en çok ziyaret ettikleri kurumların başında geliyor. Adeta Batı Akdeniz bölgesinin referans noktası ve ilk durağı gibi hizmet veriyoruz. 2018 yılından bu yana; Gambiya TSO, Kerkük TSO, Tataristan TSO, Hırvat Ekonomi Odası, Macaristan TSO, Arap Odalar Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Irak Bağdat Ticaret Odası, Rusya, Katar, Angola, Gürcistan, Pakistan ve İran’dan heyetleri konuk ettik, üyelerimizle buluşturduk. Ayrıca İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile işbirliği protokolü imzalayarak Odamızda İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Ofisi’ni hizmete açtık.Ülkemizin yurt dışındaki temsilcileri olan büyükelçiliklerimizle her zaman yakın temastayız. Dört yıllık sürede; ABD, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avusturya, Rusya, Romanya, İsveç, Etiyopya, Senegal, Japonya, Hindistan, Uganda, Hollanda, Hırvatistan, Letonya, Tanzanya, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, İspanya, Arjantin, Finlandiya, Romanya, Endonezya, Bangladeş, Belarus, Küba, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Romanya, Macaristan, Ukrayna, İtalya, Ukrayna, BAE, İsveç, Letonya, İtalya, Litvanya, büyükelçiliklerimizle temasta bulunduk, ziyaretler gerçekleştirdik.Dünya ekonomisini derinden etkileyen Covid 19 pandemisi sonrası üyelere yönelik e-ticaret eğitimlerin hızlandığını belirten Davut Çetin, “Oda olarak e-ticaret ve dijital pazarlamanın önemini yıllardır anlatıyorduk. Antalya 4.0 çalışmalarımız bu konuda Türkiye’ye örnektir. Pandemi bu anlamda bizim işimizi kolaylaştırdı. E-ticaretin yanı sıra; Ticari İstihbarat ve Pazar Araştırması Eğitimi, İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi; Covid-19’un Dış Ticarete Etkileri & Temel Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticarette Ticari İstihbarat Kullanımı Eğitimi, Uygulamalı Trade Map Eğitimi ile bir çok üyemizi e-ticarette ve ihracatta aktif hale getirdik” dedi.ATSO olarak birbiriyle komşu olan Antalya, Burdur ve Isparta illeri arasında ticareti geliştirmek amacıyla ilk kez gerçekleştirilen Batı Akdeniz Ticaret Buluşması’nın Türkiye’ye örnek organizasyonlardan biri olduğunu ifade eden Davut Çetin, “Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları’ndan sonra yine üç komşu ilin önemli ihraç ürünlerinden mermer sektörümüze yönelik sektörel bazlı toplantımız da bu alanda bir ilktir. Yeni dönemde Batı Akdeniz Buluşmaları’nı diğer sektörlere yönelik olarak geliştireceğiz” dedi.