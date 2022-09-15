Antalya’nın Yabancılara Konut Satışında Türkiye Birinciliği Devam Ediyor

Ağustos 2021 Ağustos 2022 Değişim (%) Antalya 5.487 6.106 11,3 Alanya 1.162 2.413 107,7 Kepez 1.574 1.266 -19,6 Konyaaltı 493 319 -35,3 Manavgat 290 318 9,6 Muratpaşa 965 773 19,9 Diğer 1.003 1.017 1,4

Davut Çetin’in konut satışlarıyla ilgili değerlendirmesi şöyle;TÜİK konut satış verilerine göre Ağustos ayında Türkiye genelinde 123 bin 491 konut satılmış, konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %12,7 oranında azalmıştır. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam konut satışları geçen yıla göre %17,7 oranında artış kaydetmiştir.Antalya’da Ağustos ayında yıllık %11,3 oranında artışla 6.106 konut satışı yapılmıştır. Antalya yabancılara konut satışında aylık 1.814 satışla birinciliğini sürdürmüştür. İlimizde Ağustos ayında satılan konutların %29,7’si yabancılara satılmıştır. Yabancılara konut satışı 8 aylık dönemde 13.071’e yükselmiş ve 48.988 konut satışının %26,7’sini oluşturmuştur.Batı Akdeniz’de Ocak-Ağustos dönemi konut satışlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış yaşanmış, ancak Burdur ve Isparta’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre gerileme kaydetmiştir.Antalya, konut satışlarında, aylık ve sekiz aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer almış, satış hacminde İzmir’e yaklaşmıştır.Türkiye genelinde Ağustos ayında gerçekleştirilen 22 bin 168 adet ipotekli konut satışının toplam konut satışları içerisindeki payı %17,95 olurken, Antalya ipotekli konut satışlarında bu ortalamanın altında kalmıştır.Antalya genelinde Ağustos ayında ipotekli olarak satılan 529 konutun toplam satışlar içerisindeki payı %8,66 olurken, bu oran Burdur’da %19,69, Isparta’da ise %20,50 olarak gerçekleşmiştir.Ağustos ayında Türkiye genelinde toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satışları, geçen yılın Ağustos ayına göre %10,1 oranında azalarak 5 bin 273 adet olarak gerçekleşirken, Antalya’da Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla (%85,86 artış) 1.814 adet olmuştur. Türkiye genelindeki toplam satışların %34,4’ü Antalya’da gerçekleştirilmiştir.Ağustos ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde %4,26 iken Antalya düzeyinde bu oran %29,71 olarak gerçekleşmiştir.Bu sonuçla Antalya Ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yer alırken İstanbul ikinci sırada yer almıştır. Ayrıca hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır.2022 yılı Ağustos ayında 6 bin 106 adet olan Antalya ili konut satışlarının %39,51’i Alanya ilçesinde gerçekleşirken, Kepez %20,8’lik pay ile ikinci, Muratpaşa %12,66 ile üçüncü sırada yer almaktadır.Önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarının en yüksek artış gösterdiği ilçe %107,7 ile Alanya olurken, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde düşüş gözlenmiştir.Sosyal konut projesi dar gelir gruplara konuta erişim imkanı sağlaması bakımından doğru ve yararlı bir projedir. Projenin konut üretim maliyetini düşürme yönünde önlemlerle desteklenmesi halinde hem barınma ve konuta erişim sorunu azalacak hem de inşaat sektörü daha güçlü ivme kazanacaktır. Ülkemizde yıllık konut satışı hacmi 1,5 milyona yaklaşmaktadır. Nüfus artışı dışında, yeni konut tercihleri, göç, ikincil konut talebi de talepte artışı beslemektedir. Artan talebe karşılık konut üretiminin 2019’dan bu yana yetersiz kaldığı görülmektedir. Yapı ruhsatı alınan daire sayısı, yani konut üretimi 2019’dan itibaren azalmış, 2021 yılında 721 bine çıkan daire sayısı bu yılın ilk yarısında 261 bin düzeyinde kalmıştır. Dolayısıyla ülke düzeyinde kentsel dönüşümle planlı ve nitelikli konut üretiminin teşvik edilmesi halen önemlidir ve başta arsa, arazi maliyetleri olmak üzere konut maliyetlerinin düşürülmesine dönük önlemlere de ihtiyaç bulunmaktadır.Ülkemizde her il ve ilçede sanayi ve ticaret kollarında toplu işyeri, ihtisaslaşmış sanayi ve ticaret merkezleri ihtiyacı yaşanmaktadır. Antalya’da bu ihtiyaç had safhaya ulaşmış, arsa ve arazi sorunu sanayinin ve ticaretin önünü tıkayan bir sorun halini almıştır. Sosyal konut projesinin işyeri üretimi boyutu şehirlerin sanayi ve ticaret alanlarının uzun vadeli planlanmasıyla ekonominin önünü açacak büyük bir hamleye dönüşebilir. İlgili Bakanlıklar ve yerel yönetimlerin birlikteliğiyle bu adımın da atılacağını da ümit ediyorum.”