· ATSO Seçimlerinde Zafer Davut Çetin'in oldu



· ATSO Üyeleri KIRMIZI dedi



· Davut Çetin 117 meclis üyeliğinden 66'sını kazandı





ATSO Organ seçimlerinde Başkan Davut Çetin'in lideri olduğu kırmızı grup 117 meclis üyeliğinden 66'sını kazanarak büyük avantaj elde etti. Ali Bahar'ın yer aldığı mavi listeler 49, Hatice Öz'ün bağımsız listesi 2 meclis üyeliği kazandı.





Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) organ seçimleri 1 Ekim Cumartesi günü ATSO'nun Gazi Bulvarı Çevreyolu üzerindeki Hizmet Binası'nda yapıldı.



Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetiminde saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Yapılan sayım sonuçlarına göre 49 meslek komitesinden 66 Meclis Üyesi'ni Davut Çetin'in kırmızı listesi, 49'unu Ali Bahar'ın mavi listesi kazanırken, 16'ncı Meslek Komitesi'nde de seçimi Hatice Öz'ün yeşil listesi kazandı.





Mecliste ağırlığı olan 30. Grup inşaat faaliyetleri, 37. Grup restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri, 32. Grup kooperatif, 13. Grup kağıt ve matbaacılık hizmetleri, 45. Grup seyahat acentaları, 14. Grup akaryakıt ve gaz ürünleri, 38. Grup reklamcılık - fuar ve organizasyon hizmetleri, 41. Grup gayrimenkul faaliyetleri, 43. Grup mimarlık faaliyetleri, 26. Grup kuyumculuk, mücevher ve saat, 5. Grup içecek gibi meslek gruplarını kırmızı listeler kazanırken, mevcut başkan Davut Çetin meclis üyeliklerinden 66'sını alarak başkanlık için büyük bir avantaj elde etti.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminin önümüzdeki hafta içinde yapılması öngörülüyor.





ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda seçimlerinin bir demokrasi şöleni içinde geçtiğini belirterek, "Odamıza gelerek oy kullanan, sektörlerine sahip çıkan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum Yönetim Kurulu seçimimizi de aynı olgunlukla gerçekleştireceğiz. Ardından Meclis Başkanlık divanı seçimimizi, disiplin kurulu üyeleri, TOBB delegeleri seçimleri ile devam edecek. Böylece, son derece demokratik süreçler sonucunda ATSO'nun yönetim kademeleri belirlenmiş olacak. Bu yönetim kademeleri de 140 yıllık ATSO tarihinde olduğu gibi Antalya'nın ve tüm sektörlerin güçlü sesi olacak. Kentimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.