ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN'DEN 23 NİSAN MESAJI

GELECEĞİ ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ EĞİTİMİN KALİTESİ ŞEKİLLENDİRECEK

Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 31,3'ünün interneti sosyal medya için kullandığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Artık teknoloji ile iç içe bir nesil yetişiyor. Bu bilinçle eğitim sistemimizi, okul öncesi eğitimden başlayarak uluslararası standartların üzerine çıkarmak zorundayız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'mızı yönetmiş yüce bir kurumdur ve demokrasinin sembolüdür. Türkiye'nin bağımsızlığını ve modern bir ülkeye dönüşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz.

Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin temellerinin atıldığı 23 Nisan gününü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Bayram olarak hediye etmiştir. Bizler bu müthiş vizyona sahip çıkma sorumluluğuna sahibiz.

2020 yılsonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin iken bunun yaklaşık 23 milyonunu çocuklarımız oluşturuyor. Bugün için çok genç bir nüfusumuz, yani doğru yönlendirildiğinde büyük bir potansiyelimiz var Bizler, 23 milyon çocuğumuzu bu ülkeyi geleceğe güçlü şekilde taşıyacak yetkinliklerle donatmak durumundayız.

Bu potansiyeli ancak çocuk haklarında, eğitim sisteminde, çocuk sağlığında güçlü adımlar atarak hayata geçirebiliriz. Çocuklarımızı sorgulamaya dayalı, gelişen teknolojiyi, hatta geleceğin teknolojilerini konuşan bir eğitim sisteminde yetiştirmeliyiz.

Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2020 yılında yüzde 2,7'ye düştü. Umarım bu oran gelecekte tamamen sıfırlanır.

15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı %16,2

Öte yandan Hane halkı İşgücü Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,2. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için yüzde 23,4 kız çocuklar için yüzde 8,6 olduğu görülüyor. Bu oranlar üzerinde de düşünmemiz gerekiyor.

Çocuklar günde yaklaşık 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyor

İnternet kullanımı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında yüzde 50,8 iken 2021 yılında yüzde 82,7 oldu. İnternet kullanan çocukların yüzde 90,1'i hemen her gün, yüzde 8,5'i haftada en az bir defa, yüzde 1,4'ü ise haftada bir defadan az İnternet kullandığını belirtiyor. Düzenli İnternet kullanan 6-15 yaş grubundaki çocukların İnternet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, çevrimiçi derse katılma yüzde 86,2 ile ilk sırayı alırken yüzde 83,6 ile ödev veya öğrenme amacıyla İnternete başvurma ikinci sırada yer alıyor.

Düzenli İnternet kullanan çocukların yüzde 31,3'ü İnterneti sosyal medya için kullandığını belirtirken, sosyal medyayı hafta içi günde ortalama 2 saat 54 dakika, hafta sonu günde ortalama 2 saat 44 dakika kullandıklarını söylüyor. 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 35,9'u ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtiyor.

Geleceği çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesi şekillendirecek

Artık teknoloji ile iç içe bir nesil yetişiyor. Bu bilinçle eğitim sistemimizi, okul öncesi eğitimden başlayarak uluslararası standartların üzerine çıkarmak zorundayız. Çocuklarımıza dünya standartlarında imkânlar ve eğitim sistemi sunduğumuz ve mevcut yapımızı evrensel ilkelere dayalı bir hukuki yapı ve demokrasi ile güçlendirdiğimiz takdirde bu genç nesil, ülkemizi Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ATSO Akademi, İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da çocuklarımız ve gençlerimize ufuk açıcı eğitimler ve çalışmalar sunmaktan, onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz.

Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak bize bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum."

