Osman Sert’ten Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik beraberlik, dostluk ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirten Sert, “Birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Bayramı’nı daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insani değerlerin hatırlandığı, karşılıklı dostluk, kardeşlik duygularının ve hislerinin güçlendirildiği, sevgi ve saygının üst seviyede hissedilerek geliştirildiği özel günlerdir.



Kazalar bayramı gölgelemesin

Bayramın sevinç dolu geçmesini dileyen Sert, “Uzun süreli bayram tatili için seyahat eden vatandaşlarımız lütfen kurallara riayet ederek seyahatlerini gerçekleştirsin. Bayram mutluluğumu kazalar ve üzüntülerle gölgelenmesin.

Bu vesile ile Ramazan Bayramının başta ülkemiz ve İslam âlemi olmak üzere tüm dünyada barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyor; Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum ”dedi.





Saygılarımla,



Serkan SARIDAŞ

ANTGİAD Genel Sekreteri

