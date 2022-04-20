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ANTALYA OSB ÇALIŞANLARINA DEV SAĞLIK HİZMETİ

ANTALYA OSB ÇALIŞANLARINA DEV SAĞLIK HİZMETİ
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
-ANTALYA OSB ÇALIŞANLARINA DEV SAĞLIK HİZMETİ
-ANTALYA OSB’NİN TAMAMINA GENEL SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK
-BAŞKAN BAHAR’DAN, PANDEMİDE ARALIKSIZ ÇALIŞAN BÖLGE SANAYİCİSİ VE PERSONELİNE, GENEL SAĞLIK KONTROLÜ İMKANI
 
Özel Termessos Hastanesi ile bir iş birliği protokolü imzalayan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, pandemi döneminde büyük bir özveri örneği gösterip, üretime ara vermeyen Bölge sanayicisi ve çalışanlarının, genel sağlık durumlarının kontrol edileceği bir projeyi hayata geçirdi.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, bölge sanayicisi ve yaklaşık 20 bin çalışanın genel sağlık durumlarının kontrol edilip, olası hastalıkların tespiti ya da var olan rahatsızlıkların teşhis ve tedavi edilmesine imkan tanıyacak bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında isteyen tüm bölge sanayicisi ve çalışanına, chek-up benzeri, kapsamlı bir genel sağlık kontrolü yapılacak. Çalışan ya da sanayiciden genel sağlık kontrolü için her hangi bir bedel talep edilmeyecek. Yapılan kontrollerde bir hastalık bulgusuna rastlanılması ve kişinin tedaviyi kabul edip süreci başlatması halinde ise tüm tedavi masraflarında yüzde 30 oranında indirim uygulanacak.
PROTOKOL İMZALANDI
Proje kapsamında Döşemealtı’nda hizmet veren Özel Termessos Hastanesi Yönetimi ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Antalya OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen törene Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Özel Termessos Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Tetikcan, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, sanayiciler ve yöneticiler katıldı.
SANAYİCİYE VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR
Toplumun büyük bir kısmının Covid-19 hastalığını geçirdiğini, hastalık atlatılsa bile neden olduğu hasarın tam olarak bilinmediği ve bu nedenle insan sağlığı açısından hala büyük bir risk teşkil ettiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız pandemi sürecinde dahi üretime bir an olsun ara vermemiş, bir bakıma canı pahasına ülkesine ve milletine hizmet etmiştir. Bu süreçte hem psikolojik hem de biyolojik açıdan yıpranan çalışanlarımızın, sağlık durumlarının kontrol edilip gereken olası önlemlerin alınması, bizler adına bir insanlık görevi haline gelmiştir. Pandeminin etkisini günden güne kaybettiği ve eski sağlıklı günlerimize hızla dönüş yaptığımız şu günlerde, genel sağlık durumumuzun yerinde olup olmadığının tespiti, hayati bir öneme sahip olmakla birlikte, çalışanlarımıza pandemi döneminde gösterdikleri özverili çalışmalar için de bir teşekkür mahiyetindedir” dedi.
SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN ÖZVERİ
Tüm dünyanın pandemi nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Özel Termessos Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Tetikcan ise verilen kapsamlı mücadele sonucunda pandeminin açtığı yaraların kapanmak üzere olduğunu söyledi. Sağlık kontrollerinin aksatılmadan yapılması gerektiğine dikkat çeken Tetikcan, “Sağlıklı bir toplumu tekrardan yaşanır hale getirmemiz lazım. Ali Bahar Başkanım büyük bir özveri gösterdi, bu projeyi hayata geçirebildik, bizler de sizlerin desteği ile ne gerekiyorsa yapacağız. Zaten bölgenin, Döşemealtı’nın hastanesiyiz, birlikte sağlıklı çalışanlar ve sağlıklı bir toplum yaratmış olacağız. Maalesef ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşımız, sağlığını öteler hale geldi. Bir yerleri ağrımadığı sürece veya zorunlu kalmadığı sürece hastanelere gitmekten uzak duruyorlar. Fakat bu destek ile tüm Antalya OSB çalışanları bir sağlık kontrolünden geçecekler ve kendi durumlarını görmüş olacaklar. Organize sanayimizin çalışanlarına yaptığı müthiş bir jesttir bu. Ali Başkanım hep ilklere imza atıyor, sağlık alanında da Antalya’da bir ilke daha imza atmış oldu” şeklinde konuştu. Karşılıklı atılan imzaların ardından, Bölge sanayicisi ve çalışanlarına sembolik genel muayene çekleri takdim edildi.
 
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