ATSO Başkanı Davut Çetin’den Kurban Bayramı mesajı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türkiye’de ve İslam dünyasında dayanışma, yardımlaşma ve dostluk duygularının yoğun yaşandığı bir bayram temennisinde bulundu.

Dini bayramların toplumda sevgi, paylaşma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı günler olduğunu vurgulayan Başkan Çetin “Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nı pandemi tehdidi altında geçirdik, sevdiklerimize sarılamadık, doya doya bayram yaşayamadık. Şimdi nispeten daha rahatız ancak riskin ortadan kalkmadığını, temel düzeyde önlemlere dikkat etmemiz gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Bu yıl ise bayrama ekonomik çalkantıların yaşandığı bir süreçte giriyoruz. Ancak biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti bugünlere gelene kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı ve bunları aşmasını bildi. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de tüm zorlukları aşmanın yolu birliktelikten, saygı ve sevgiden, ortak akıldan, dayanışmadan geçmektedir. Kurban Bayramının bu değerli duygulara daha güçlü sarılmamıza vesile olmasını ve çok daha güzel günlerin habercisi olmasını diliyorum.” dedi.



Antalya’da turizm sezonuna ek olarak bayram yoğunluğunun da yaşanacağını kaydeden Başkan Çetin şunları kaydetti;



“Bayramda ilimizde, mevcut turistlere ek olarak yüzbinlerce konuğumuza da ev sahipliği yapacağız. Antalya, mevcut tesisleriyle ve hizmet sektörü kalitesiyle konuklarını layıkıyla ağırlayacaktır. Vatandaşlarımızın ve konuklarımızın yaşanacak yoğunluk nedeniyle trafik kurallarına daha fazla dikkat etmelerini, kente ve Antalya’mızın eşsiz doğasına karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerini İslam dininin gerekleri ve hijyen kuralları içerisinde resmi makamların yönlendirdikleri yerlerde gerçekleştirmelerini diliyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramının ülkemize, Antalya’ya, bütün üyelerimize, hemşerilerimize ve tatillerini Antalya’da geçiren misafirlerimize sevgi, iyilik, esenlik ve bereket getirmesini diliyorum.”

