Antalya istihdam artışında lider

Toplam çalışan Nis.21 Nis.22 Değişim oranı Sayısal değişim Türkiye 24.261.630 25.028.597 3,16% 766.967 İstanbul 5.842.161 6.084.055 4,14% 241.894 Antalya 832.666 927.235 11,36% 94.569 İzmir 1.425.014 1.459.906 2,45% 34.892 Muğla 350.322 382.704 9,24% 32.382 Mersin 482.983 514.319 6,49% 31.336 Bursa 1.016.775 1.045.629 2,84% 28.854 Adana 534.240 562.990 5,38% 28.750 Şanlıurfa 310.612 336.036 8,19% 25.424 Kocaeli 736.237 761.183 3,39% 24.946 Gaziantep 527.430 550.642 4,40% 23.212 Tekirdağ 396.106 414.269 4,59% 18.163 Ankara 2.081.478 1.993.953 -4,20% -87.525



Ücretli çalışan(zorunlu sigorta) Nis.21 Nis.22 Türkiye 15.794.188 16.405.802 3,87% 611.614 İstanbul 4.368.305 4.535.022 3,82% 166.717 Antalya 565.406 651.121 15,16% 85.715 Ankara 1.206.224 1.250.335 3,66% 44.111 İzmir 986.935 1.017.768 3,12% 30.833 Bursa 741.659 768.172 3,57% 26.513 Kocaeli 571.850 590.861 3,32% 19.011 Adana 329.715 344.626 4,52% 14.911 Tekirdağ 306.422 320.651 4,64% 14.229 Gaziantep 350.439 362.601 3,47% 12.162

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’in değerlendirmesi şöyle;“SGK Nisan ayı kayıtlı istihdam verilerine göre Antalya toplam istihdamda %11,36, ücretli çalışan istihdamında %15,16 yıllık artışla Türkiye’de ilk sırayı almıştır.Kişi sayısı olarak en fazla istihdam artışı İstanbul’da gerçekleşirken Antalya, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük illeri geçerek ikinci sırada yer almıştır.SGK’ya kayıtlı toplam çalışan (işveren, esnaf, ücretli çalışan ve memur) sayısı Nisan 2022 itibariyle Türkiye genelinde %3,16 artmış, 766 bin istihdam artışının 241 bini İstanbul, 94 bini Antalya tarafından gerçekleştirilmiştir. Antalya artış oranında birinci, mutlak değişimde ikinci sırada yer almıştır. Ankara’da toplam kayıtlı istihdamda azalma olmuştur.Ücretli çalışan sayısında yıllık artış ise %3,87 oranında olurken Antalya %15,16 oranıyla ilk sırada yer almıştır. Türkiye genelindeki 611 bin kişilik artışın 166 bini İstanbul, 85 bini Antalya tarafından gerçekleştirilmiştir.Antalya’da hızlı istihdam artışının bir nedeni Covid-19 pandemi etkisiyle 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan istihdam kayıplarıdır. İlimiz iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girmiştir.Bu olumlu gelişmenin maliyet artışları ve iç piyasada durgunluk gibi faktörler nedeniyle sekteye uğramamasını bayram ve yüksek sezon canlılığının bütün sektörlerimize ve büyük, küçük bütün işletmelerimize faydalı olmasını diliyorum.”