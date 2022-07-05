SGK Nisan ayı verilerine göre Antalya’nın toplam istihdamda %11,36, ücretli çalışan istihdamında %15,16 yıllık artışla Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “İlimiz iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu olumlu gelişmenin maliyet artışları ve iç piyasada durgunluk gibi faktörler nedeniyle sekteye uğramamasını bayram ve yüksek sezon canlılığının bütün sektörlerimize ve büyük, küçük bütün işletmelerimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’in değerlendirmesi şöyle;
“SGK Nisan ayı kayıtlı istihdam verilerine göre Antalya toplam istihdamda %11,36, ücretli çalışan istihdamında %15,16 yıllık artışla Türkiye’de ilk sırayı almıştır.
Kişi sayısı olarak en fazla istihdam artışı İstanbul’da gerçekleşirken Antalya, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük illeri geçerek ikinci sırada yer almıştır.
SGK’ya kayıtlı toplam çalışan (işveren, esnaf, ücretli çalışan ve memur) sayısı Nisan 2022 itibariyle Türkiye genelinde %3,16 artmış, 766 bin istihdam artışının 241 bini İstanbul, 94 bini Antalya tarafından gerçekleştirilmiştir. Antalya artış oranında birinci, mutlak değişimde ikinci sırada yer almıştır. Ankara’da toplam kayıtlı istihdamda azalma olmuştur.
Ücretli çalışan sayısında yıllık artış ise %3,87 oranında olurken Antalya %15,16 oranıyla ilk sırada yer almıştır. Türkiye genelindeki 611 bin kişilik artışın 166 bini İstanbul, 85 bini Antalya tarafından gerçekleştirilmiştir.
Antalya’da hızlı istihdam artışının bir nedeni Covid-19 pandemi etkisiyle 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan istihdam kayıplarıdır. İlimiz iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girmiştir.
Bu olumlu gelişmenin maliyet artışları ve iç piyasada durgunluk gibi faktörler nedeniyle sekteye uğramamasını bayram ve yüksek sezon canlılığının bütün sektörlerimize ve büyük, küçük bütün işletmelerimize faydalı olmasını diliyorum.”
|Toplam çalışan
|Nis.21
|Nis.22
|Değişim oranı
|Sayısal değişim
|Türkiye
|24.261.630
|25.028.597
|3,16%
|766.967
|İstanbul
|5.842.161
|6.084.055
|4,14%
|241.894
|Antalya
|832.666
|927.235
|11,36%
|94.569
|İzmir
|1.425.014
|1.459.906
|2,45%
|34.892
|Muğla
|350.322
|382.704
|9,24%
|32.382
|Mersin
|482.983
|514.319
|6,49%
|31.336
|Bursa
|1.016.775
|1.045.629
|2,84%
|28.854
|Adana
|534.240
|562.990
|5,38%
|28.750
|Şanlıurfa
|310.612
|336.036
|8,19%
|25.424
|Kocaeli
|736.237
|761.183
|3,39%
|24.946
|Gaziantep
|527.430
|550.642
|4,40%
|23.212
|Tekirdağ
|396.106
|414.269
|4,59%
|18.163
|Ankara
|2.081.478
|1.993.953
|-4,20%
|-87.525
|
Ücretli çalışan(zorunlu sigorta)
|Nis.21
|Nis.22
|Türkiye
|15.794.188
|16.405.802
|3,87%
|611.614
|İstanbul
|4.368.305
|4.535.022
|3,82%
|166.717
|Antalya
|565.406
|651.121
|15,16%
|85.715
|Ankara
|1.206.224
|1.250.335
|3,66%
|44.111
|İzmir
|986.935
|1.017.768
|3,12%
|30.833
|Bursa
|741.659
|768.172
|3,57%
|26.513
|Kocaeli
|571.850
|590.861
|3,32%
|19.011
|Adana
|329.715
|344.626
|4,52%
|14.911
|Tekirdağ
|306.422
|320.651
|4,64%
|14.229
|Gaziantep
|350.439
|362.601
|3,47%
|12.162