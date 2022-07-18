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ANTALYA OSB'NİN ŞAMPİYONU ANKUTSAN

ANTALYA OSB'NİN ŞAMPİYONU ANKUTSAN
ANTALYA
G.Tarihi: 18.07.2022 11:59
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-ANTALYA OSB’NİN ŞAMPİYONU ANKUTSAN
 
Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının şampiyonu ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kâğıt Tic. A.Ş. oldu.
 
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kâğıt Tic. A.Ş.  ile BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakanın kazananını, penaltı atışları belirledi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı, penaltı atışlarında üstünlük sağlayan ANKUTSAN takımı kazanarak, Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu. Takıma kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen verdi.
İKİNCİ BİM
Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesislerinde 32 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın ikincisi olan BİM takımı, kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir’den aldı. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise AGT Ağaç Sanayi Ticaret A.Ş. ile Antalya OSB Jandarma Karakolu takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-2 kazanarak turnuva üçüncüsü olan AGT takımına kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, dördüncü olan Jandarma Takımına ise Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin verdi. Turnuva boyunca sergilediği sportmenlikten ötürü KOPPERT Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. takımı, Antalya OSB CUP 2022’nin en centilmen takımı seçildi. Turnuva süresince 17 gol atan Ankutsan takımından Kutlay Narlı ile BİM takımından Kenan Yıldız, Antalya OSB CUP 2022 Gol Kralı unvanını paylaşan iki isim oldu. Krallara ödülünü, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin verdi.
TURNUVA İLK KEZ ANTALYA OSB TESİSLERİNDE YAPILDI
Kupa Töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen, turnuvaya katılan tüm takımlara ve bu imkanı sağlayan Bölge sanayicilerine teşekkür etti. Centilmence geçen, sorunsuz bir turnuvayı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Gönen, turnuva ile hedeflenen dostluk ortamının bu sene de tesis edildiğini, bölge çalışanları arasındaki iletişimin giderek güçlendiğini ifade etti. Bundan önce gerçekleşen beş turnuvanın Bölge dışındaki tesislerde yapıldığını, bu yıl itibariyle maçların Antalya OSB Teknik Koleji spor tesislerinde oynanmaya başladığını hatırlatan Gönen, “Beşinci turnuvanın sonunda sizlere bundan sonraki turnuvaları kendi sahamızda gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik. Vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğu, bu turnuvayı bizler için daha anlamlı kılıyor” dedi.
 


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