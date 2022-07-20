Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve BAGEV Başkanı Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası 2021 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına girme başarısı gösteren Antalya ve Isparta firmalarını kutladı.Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;“Antalya’dan 3, Isparta’dan 2 olmak üzere bölgemizden beş firma İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almıştır. Genel sıralamada Antalya’dan “CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.” 2020 yılında 240. sırada iken 2021 yılında 142. sırada, “Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.“ firması 2020 yılında 44. sırada iken 2021 yılında 253. sırada ve “Adokim Kimya San. ve Tic. A.Ş.” 2020 yılında sıralamada yer almazken 2021 yılında 427. sırada yer almıştır.İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan üç Antalya firmasının 2021 yılındaki üretimden satışlar toplamı 1,9 milyar TL olup, CW Enerji 781,1 milyon TL, Ekiciler Süt 658,1 milyon TL ve Adokim Kimya 506,1 milyon TL üretimden satış gerçekleştirmiştir.Genel sıralamada Batı Akdeniz Bölgemizden “ORMA Orman Mahsülleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.” firması 2020 yılında 60. sırada iken 2021 yılında 20. sırada ve “Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.” firması 2020 yılında 24. sırada iken 2021 yılında 101. sırada yer almıştır.Antalya’mız, yapısı gereği ağır sanayi yatırımlarına uygun bir kent değildir. Buna rağmen sanayicimiz 2021’deki yüksek kur artışı ve dalgalı piyasa koşullarındaki belirsizliklere rağmen rekabet gücünü ve yüksek katma değerli üretim yapısını korumuş, ilimizden 3, Batı Akdeniz’den toplam 5 firmamız en büyükler listesinde yer almıştır. İnanıyorum ki; başta demir yolu bağlantısı, otoyol ve deniz yolu etkinliği olmak üzere ulaşım altyapısı iyileştirildiğinde önümüzdeki süreçte çok daha fazla firmamızı bu listede göreceğiz.Bu duygu ve düşüncelere, Antalya’mızın gücünü en büyükler listesine yansıtan Odamız üyesi CW Enerji, Ekiciler Süt ve Adokim Kimya firmalarımızı, Isparta’dan ORMA Orman Mahsülleri ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento firmalarını İkinci 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasına girmiş olmalarından dolayı tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda Antalya’dan ve bölgemizden daha çok firmanın listede yer almasını diliyorum.”