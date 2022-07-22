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ANTALYA HAVALİMANI'NDAN 1 MİLYON 668 BİN YOLCU UÇTU

ANTALYA HAVALİMANI'NDAN 1 MİLYON 668 BİN YOLCU UÇTU
ANTALYA 0
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLADI;
-KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE 6.6 MİLYONDAN FAZLA YOLCU HAVA YOLUNU TERCİH ETTİ
 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini bildirdi ve "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi" dedi.  
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenlerin sayısını açıkladı. 8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğunu belirterek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini kaydetti. 
Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğunun yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti" ifadelerini kullandı. 
 
İSTANBUL'DA 3 MİLYONDAN FAZLA YOLCU UÇAKLA SEYAHAT ETTİ
 
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan, aldığı ödüllerle dikkat çeken İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 3 bin 617, dış hatlarda 9 bin 764 olmak üzere toplam 13 bin 381uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, "Kimse oradan uçmaz denilen İstanbul Havalimanı'nda; yolcu trafiği, iç hatlarda 562 bin 435, dış hatlarda 1 milyon 597 bin oldu. Toplamda ise 2 milyon 159 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 2 bin 817, dış hatlarda 3 bin 5, toplamda ise 5 bin 822 oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 472 bin 368, dış hatlarda 461 bin 169, toplamda ise 933 bin 537 olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.
 
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA 24 BİN 364 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
 
1824 uçak trafiğinin gerçekleştiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nın, toplam 249 bin 324 yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nda da toplamda 141 bin 485 yolcunun seyahat ettiğini ifade etti.  Gaziantep Havalimanı'nda 64 bin 389, Kayseri Havalimanı'nda 81 bin 856 yolcunun uçakla yolculuk yaptığını aktaran Karaismailoğlu, bu yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nda 24 bin 364 yolcuya, Tokat Havalimanı'nda da 3 bin 474 yolcuya hizmet verildiğini belirtti. 
 
 
ANTALYA HAVALİMANI'NDAN 1 MİLYON 668 BİN YOLCU UÇTU
 
Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısının 190 bin 789, dış hat yolcu sayısının 1 milyon 477 bin olduğunun altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, toplamda 1 milyon 668 bin yolcunun seyahat ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 324 bin 700, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 259 bin 296, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 226 bin 355 yolcu trafiği gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
 
HAVA YOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK
 
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla birlikte hava yolunu halkın yolu yaptıklarına işaret etti ve "Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlarımızı sevdiklerine hızlı ve konforlu bir şekilde kavuşturduk. Sadece bu yıl içinde Rize-Artvin Havalimanı ve Yeni Tokat Havalimanı'nı hizmete aldık. 20 yıldır olduğu gibi halkımıza durmaksızın hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız hız kesmeyecek" dedi.
 
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