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ANTALYA'NIN DİJİTAL GELECEĞİ KONUŞULDU

ANTALYA'NIN DİJİTAL GELECEĞİ KONUŞULDU
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ANTALYA’NIN DİJİTAL GELECEĞİ KONUŞULDU
 
Antalya İçin Akıllı Gelecek panelinde konuşan Başkan Ali Bahar, “Antalya için stratejik sektör olan tarım ve turizmden başlayarak, dünyadaki gelişmelere paralel olarak akıllı teknoloji uygulamalarını iş modellerine dâhil etmemiz gerekiyor” dedi.
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB), Antalya OSB Teknopark ve ERP Türkiye Komitesi paydaşlığında, turizm ve sanayi sektörlerine dijital olgunluk ve kurumlarda ERP uygulamaları konusunda yol haritasının konuşulduğu ‘Antalya İçin Akıllı Gelecek Paneli’ turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ve paydaşların katılımıyla Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, dijital dönüşümün tüm sektörlerin gelecek vizyonunda belirleyici olduğunu belirterek, “Antalya ve ülke ekonomisi için stratejik sektör durumunda olan tarım ve turizmden başlayarak, çevreci bir yaklaşımla tüm sektörlerde dünyadaki gelişmelere paralel olarak akıllı teknoloji uygulamalarını iş modellerine dahil etmemiz gerekmektedir. Ayrıca, turizmde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri büyütmek ve turizmde kırsal kalkınmayı destekleyecek faaliyetleri çeşitlendirmemiz de önem arz etmektedir” dedi.
 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ OLMALIYIZ
Antalya için dijital yol haritası belirlemek istediklerini kaydeden Başkan Bahar, “Dünya artık bilgi ve veri odaklı olarak yol almaktadır. Bizim de bu gelişmelerin gerisinde kalmamak için bu verilerden faydalanmamız; tarım, turizm, inşaat ve sağlık başta olmak üzere tüm sektörlerde verimliliği ve inovatif çözümleri destekleyecek, dijitalleşmeden yüksek seviyede fayda sağlayacak iktisadi kararlar almamız gerekmektedir” diye konuştu. Dijital dönüşümde öncü olunması gerektiğini kaydeden Başkan Bahar, “Üzerimize düşeni yerine getirmek, dijital dönüşüm stratejisinin oluşturulması için öncü olmak zorundayız. Katılımcılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
 
ANTALYA YAZILIM ÜSSÜ POTANSİYELİNE SAHİP
Sanayi sektöründe teknoloji yakalama dijitalleşmenin diğer sektörlere göre daha hızlı ve ileride olduğunu kaydeden Başkan Bahar, “Ancak bu yeterli düzeye ulaşabilmiş durumda değil. Şehrimizde biri organize sanayi bölgesinde, biri üniversite bölgesinde olmak üzere iki teknopark bulunmaktadır. Şehrimizin turizm potansiyeli ve bu alandaki şöhreti de dikkate alındığında Antalya’nın yazılım merkezi ya da yazılım üssü olabilme potansiyeli çok yüksektir. Bizim bu alanda kendimizi geliştirmemiz, örnek çalışmalar ile adımızı tüm dünyaya duyurmamız gerekmektedir” dedi. Bilgi ve veri odaklı olarak yol alınması gerektiğine dikkati çeken Bahar, “Bu verilerden faydalanmamız; tarım, turizm, inşaat ve sağlık başta olmak üzere tüm sektörlerde verimliliği ve inovatif çözümleri destekleyecek, dijitalleşmeden yüksek seviyede fayda sağlayacak iktisadi kararlar almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 
SEKTÖRÜN ÖNDE GELENELRİ BULUŞTU
Turizm ve sanayi sektörlerinde hizmet veren yapılar için “dijital olgunluk tespiti”, “dijitalleşmede yol haritası” ve “kuruluşlarda ERP uygulamaları” konularının ele alındığı organizasyonda, AGT Yönetim Kurulu Başkanı- Mehmet Semih Söylemez, ERP Komitesi Türkiye Başkanı-Mehmet Göker Sarp, Digitopya CEO- Halil Aksu, KOSGEB İl Müdürü- Dr. İbrahim Uğur Erkış, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr.Aylin Tümay, Sherwood Resorts andHotels Satış Pazarlama Müdürü Sezer Şener, Levent Kimya Bilgi Teknolojileri Müdürü- ERP Temsilcisi-Yusuf Ünal, AGT İş Uygulamaları ve Dönüşüm Müdürü Yasin Gökkaya, Öztiryakiler Fabrika Genel Müdürü ERP Komitesi Antalya Temsilcisi- Serdar Yaman, Teknoloji Uygulamaları Danışmanı-Kemal Cihat Kaymul, Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü-Salih Yalçın, Öztiryakiler Fabrika Üretim Yönetim Müdürü ERP Komitesi Antalya Temsilcisi-Serdar Yaman, Moderatör: Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Kalite Müdürü Sehel Serin Türk, Otelcilik Sektör Yönetim Danışmanı Timuçin Diş, Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Sezgin Irmak, Akdeniz Bilişim Zirvesi Komite Başkanı Emrah Kozan, Antalya OSB Teknopark, KOSGEB, ERP Komitesi Türkiye temsilcileri konuşmalarını gerçekleştirirken, etkinliğe bölge sanayicileri ve ERP-bilişim temsilcileri, turizm sektörünün önde gelen alan temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan yoğun bir davetli grubu katıldı.
 
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