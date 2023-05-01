Antalya Şehir Hastanesi Yarın Açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak

Antalya Şehir Hastanesi yarın resmi açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreni için hazırlıklar tamamlandı. Konu hakkında açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hastanenin bölge için önemli bir sağlık merkezi olduğunu belirtti.

Antalya Şehir Hastanesi, modern mimarisi ve donanımlı teknolojisiyle bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Toplam 1.040 yatak kapasitesiyle faaliyet gösterecek olan hastanede, poliklinikler, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreninde konuşma yapması ve hastaneyi gezmesi bekleniyor. Ayrıca, bölge milletvekilleri, yerel yöneticiler ve sağlık sektörü temsilcilerinin de törene katılması planlanıyor.

Hastanenin bölge için önemli bir sağlık merkezi olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hastanenin sağlık turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.