-284 İNOVATİF PROJE ANTALYA OSB’DE YARIŞACAK

HER KATEGORİYE AYRI ÖDÜL

YENİ ORTAKLIKLAR

SÖYLEŞİ VE SEMİNERLER

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğinin başvuru süreci tamamlandı. Üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, girişimciler ile yatırımcıların aynı platformda buluşturulması amacıyla gerçekleştirilecek etkinliğe 284 proje başvurusu yapıldı. Tarım-Kimya-Biyoteknoloji-Gıda, Enerji-Makine-Elektrik-Elektronik-İnşaat-Yazılım-Bilişim-Yapay Zeka, Sağlık-Tıp Teknolojileri-Biyomalzeme-İlaç-Kozmetik kategorilerindeki yeni ve inovatif projeler, yatırımcıların ve sektör paydaşlarının dikkatine sunulacak.Ödüle ya da sergilenmeye değer görülecek projeler, akademisyen, sanayici ve profesyonellerden oluşan Bilim ve Danışma Kurulu hakemliğinde, Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek. Sunulan proje önerilerinin kategorilerine göre ayrı ayrı değerlendirileceği etkinliğin ödül töreni 17 Nisan 2020 tarihinde, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacak. Her üç kategorinin birincilerine 15 bin, ikincilerine 10 bin, üçüncülerine ise 7 bin 500 TL para ödülü verilecek.Ödül töreninden bir gün önce açılacak sergi ile dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan proje önerilerinin yatırımcılar ile buluşması sağlanacak. Bu yıl ayrıca Ürün, Prototip, Patent Sergisi açılarak daha önce ödül almış ya da sergilenmiş proje, ürün ve prototip vb. sahiplerinin de yatırımcılar ile buluşması ve yeni ortaklıkların başlatılması için platform oluşturulacak.İki gün sürecek etkinlik kapsamında ar-ge ve inovasyon konusunda uzman isimler, katılımcılar ile söyleşi ve seminerler gerçekleştirecek. Ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya getirileceği etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Bilim Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu, TSE, BAKA, KOSGEB, İŞKUR, OSBÜK, ÜSİMP, BATEM, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, ATSO, OSİAD ve GOSD gibi önemli kurum ve kuruluşları desteği ile gerçekleşecek.