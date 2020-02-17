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ANTALYA’NIN İLK FİKİR MARATONU SONA ERDİ

AGT IDEATHON 2020'KAZANLARANI BELLİ OLDU

ANTALYA’NIN İLK FİKİR MARATONU SONA ERDİ
ANTALYA
G.Tarihi: 17.02.2020 14:28
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
-ANTALYA’NIN İLK FİKİR MARATONU SONA ERDİ
-AGT IDEATHON 2020’KAZANLARANI BELLİ OLDU
 
Antalya OSB Teknopark ve AGT Ağaç Sanayi A.Ş. iş birliği ile düzenlenen, Antalya’nın ilk fikir maratonu AGT Ideathon’un kazananları belli oldu.
 
Antalya OSB Teknopark ve AGT Ağaç Sanayi AŞ, ortaklaşa düzenledikleri fikir maratonu etkinliği ile Antalya’da bir ilke imza attı. Katılımcıların takımlar halinde verilen konular üzerinden yenilikçi fikirler geliştirdiği, çözüm üretirken yeni teknolojilerin kullanıldığı, katılımcıların seminer ve mentörlerle desteklendiği hızlı ve yoğun tempolu bir fikir maratonu olan AGT Ideathon, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşti.  

YOĞUN İLGİ
Sanayide verimlilik, dijital pazarlama ve üretim malzemelerinin kimyası olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştirilen AGT Ideathon’a, Türkiye çapında 100’e yakın proje başvuru ile yoğun ilgi gösterildi. Akademik kuruluşlardan bilim insanlarının yanı sıra, konusunda uzman kamu ve özel sektör temsilcileri de jüride yer aldı. Yarışma jürisi, sunulan projeleri yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir ve sürdürülebilir özelliklerine göre değerlendirip kazananları belirledi. Kategoriler bazında kazanan ilk 3 toplamda 9 grup, AGT tarafından para ödülü, endüstriyel ve reklam desteğinin yanı sıra, Antalya OSB Teknopark tarafından da yıl boyu mentorluk desteğine layık görüldü.

AÇILIŞ TÖRENİ
İki gün süren etkinliğin açılış töreni, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleşti. Ev sahipliğini Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ile AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez ve AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım’ın yaptığı etkinliğin açılış törenine Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Ferhat Yıldız, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Hakkı Ergin Civan, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, bölge sanayicileri ve akademisyenler katıldı.

İNOVASYON KÜLTÜRÜ
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 5 yıllık görev süreleri boyunca Ar-Ge ve inovasyonu bir kültür olarak bölgeye yerleştirmek için çalıştıklarını, ideathon etkinliğinin oluşan kültürün bir yansıması olduğuna dikkat çekti. AGT ile başlayan ideathon etkinliğini bölgedeki diğer firmalar ile sürdürmek istediklerini ifade eden Bahar, “Şirketlerin açık inovasyon ile dış kaynakları hem inovasyon hem iş akış süreçlerine dahil etmeleri, daha fazla erişen ve daha fazla erişilebilen bir yapıya kavuşması gerekiyor. Etkinlik bu faydaları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yenilikçi ve işbirlikçi kültür oluşturmalarında önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

ULUSLARARASI BİR MARKA OLACAK
AGT Genel Müdürü Sevdil Yıldırım ise AGT’nin parke ve MDF sektöründeki öncülüğünü Ar-Ge ve yenilikçi teknolojinin gelişmesi tarafında da vites büyüterek devam ettirdiğini belirterek, “Bunun içinde ilk kez başlattığımız, sektörde ve Antalya’da bir ilk olan AGT Ideathon’u düzenledik. Çok gurur duyduğumuz 3 kategoride, çok başarılı projeler yarıştı. AGT ve Türkiye’nin aydınlık geleceği anlamında çok umut veren, endüstriyelleşme imkanı da olan çok güzel Ar-Ge projeleriyle bizi buluşturdu. Organizasyon paydaşlarımız Antalya OSB Yönetimi ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarına, katılımcılarımıza, jüri üyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. AGT Ideathon’u uluslararası bir marka haline getirecek şekilde devam edeceğiz. İlk prototipimizi güzel yaptık, ideathonumuz endüstriyel boyuta geçtiğinde Türkiye’mizi çok daha güzel bir şekilde temsil etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
AGT-IdeathonAli-Bahar-ve-kazanan-tak-mAli-BaharMehmet-Semih-S-ylemez-ve-kazanan-tak-mSevdil-Y-ld-r-m-ve-kazanan-tak-m

 
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