8 MART KARANFİLLER İLE KUTLANDI

İYİ EĞİTİM, GÜVENLİ YARINLAR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, göreve geldiği yıl başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü ve Bölgede çalışan yaklaşık 3 bin 500 kadının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, kırmızı karanfil göndererek kutladı. ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ADOPEN Plastik ve İnş. San. A.Ş firmalarında çalışan yüzlerce kadına karanfilleri kendi elleriyle takdim eden Bahar’a, Başkan Vekili Hasanali Gönen eşlik etti.Geleceği kadınların şekillendirdiğini, bu nedenle kız çocuklarının en iyi şartlarda, en iyi eğitimi alması gerektiğine vurgu yapan Başkan Bahar, “Her fırsatta geleceği şekillendirenlerin kadınlar olduğunu vurguluyoruz, çünkü erkekleri de kadınları da yetiştirenler, geleceğe hazırlayanlar onlardır. Bu nedenle özellikle kız çocuklarımızın en iyi şartlarda, en iyi eğitimi almaları gerektiğini savunuyor, bu konudaki her türlü pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Temelleri sağlam, güçlü ve geleceğe umutla bakan bir ülke ancak iyi eğitim almış kadınlar ile mümkün olacaktır. Kızlarımız iyi eğitim alsın ki geleceğe güvenle bakabilelim” dedi.