Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (BATEM), MÜSİAD, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile #Akdeniz Bölgesi örtüaltı ve açıkta kahve yetiştirme olanakları projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.
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