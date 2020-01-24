-GELECEĞİN ŞEKİLLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI

-BAŞKAN BAHAR, BİRİM MÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI YAPTI

YENİ NESİL OSB

2020 ÖNEMLİ BİR YIL

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 17 hizmet biriminin müdürleri ile 2020 yılında yapılacak çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Bölge Müdürü İlhan Metin ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi’nin de hazır bulunduğu toplantıda, Antalya OSB’nin geleceği şekillendirildi.2015 yılının Şubat ayında Başkan seçilerek Antalya OSB’yi temsil etmeye başlayan Bahar, 5 yıllık süre zarfında ekibinin çok önemli işlere imza attığını ve tüm Bölge Müdürlüğü personelinin özverili çalışmaları sonucu Antalya OSB’de gözle görülür bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Bu dönüşümün Antalya OSB’yi yeni nesil OSB standartlarına yükselttiğine dikkat çeken Bahar, Antalya’nın sanayi alanında örnek gösterilen bir il olmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Geçmiş 5 yılın muhakemesinin ardından 2020 yılı itibariyle hayata geçirilecek yeni projelere odaklanan Başkan Bahar ve ekibi, Bölgede üretilen katma değerin artması için çalışmaların yükselen bir ivmeyle sürdürüleceğini ifade etti.2020 yılının Antalya OSB’nin gelişiminde önemli bir yıl olacağına dikkat çeken Bahar, “Teknoparkımızın alt yapı inşaatı bitmek üzere, 1 yıl gibi kısa bir sürede tüm imalatları tamamlayıp faaliyete geçeceğiz. Başlattığımız eğitim seferberliğinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bölgede yaşanan dönüşüme meslek lisemizi de dahil edip gençlerimize daha güzel bir gelecek sunacağız. Meslek lisemizi, üniversite ve teknoparkımızı birbirine bağlayıp Antalya OSB’yi bir bilim merkezine dönüştüreceğiz. Beton değil, bilgi üreteceğiz. Tüm firmalarımızın bu ekosisteme dahil olmasını sağlayıp, yeni bir kültür oluşturacağız. 5 yıldır bizlere her konuda destek olan sanayicilerimiz ve Bölge Müdürlüğündeki ekip arkadaşlarımla Antalya’yı ve organize sanayi bölgemizi en güzel şekilde geleceğe hazırlayacağız” dedi.