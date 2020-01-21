BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK AVA GEÇİT VERMİYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki DKMP Şefliği Ekiplerince yürütülen av koruma faaliyetleri esnasında silah sesi duyulmuş ve takibe başlanarak 3 kişinin usulsüz avcılık yaptığı tespit edilmiştir.Bölgede yapılan incelemede 1 adet yaban keçisi ölü halde bulunmuştur. İlgili şahıslara 7.536,00 TL idari para cezası ve 22.660,00 TL tazminat olmak üzere toplamda 30.196,00 TL para cezası uygulanmıştır.Usulsüz avlanmayla mücadele kapsamında çalışmalarımız 7/24 saat kesintisiz şekilde sürmektedir.