Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Alanya DKMP Şefliği sorumluluk sahası olan Gazipaşa ilçesinde Şefliğimiz personelleri, Mahalle Muhtarları ve Gazipaşa Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı ile birlikte keklik salımı yapılmıştır.



Bilinçsiz ve aşırı avlanma, yaşama ortamlarının bozulması gibi nedenlerden dolayı tabiattaki sayılarında azalma görülen kanatlı av hayvanlarının üretimi ve tabii yerleştirme çalışmaları kapsamında Gazipaşa İlçesi Çığlık, Çimenbağ, Doğanca, Çile, Çakmak, Bakılar, Gökçesaray, Çörüş, Esenpınar, Göçük, Yenigüney, Akoluk Mahallelerine 50'şer adet keklik salınmıştır.



DKMP 6.Bölge Müdürlüğü