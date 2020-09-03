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‘Antalya Dijital Hafıza Haritası’ Hazırlandı, Mobil Rota Antalya Uygulaması Başladı

‘Antalya Dijital Hafıza Haritası’ Hazırlandı, Mobil Rota Antalya Uygulaması Başladı
ANTALYA
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‘Antalya Dijital Hafıza Haritası’ Hazırlandı, Mobil Rota Antalya Uygulaması Başladı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Antalya Dijital Hafıza Haritası Projesi hayata geçirildi. Proje uygulama süreci sonucunda akıllı telefonlar için hazırlanan Rota Antalya uygulamasında Antalya’nın kent merkezi ile ilçelerinin tarihi, doğal, kültürel hazineleri ve hikâyeleri dört ayrı dilde yazılı ve görsel olarak anlatılıyor. Kullanıcılar, uygulama ile kent merkezinde veya bölgede kendi rotalarını oluşturabiliyor.
ATSO Başkanı ve BAKA Yönetim Kurulu Üyesi Davut ÇETİN, online basın toplantısı ile Antalya Dijital Hafıza Haritası “Rota Antalya” mobil uygulaması hakkında bilgi verdi. Projenin amacının kent kültürünü geliştirmek, Antalya’nın doğal, kültürel hazinelerini ve hikâyelerini halka, çocuklara ve ziyaretçilere daha iyi tanıtmak olduğunu belirten ATSO Başkanı ÇETİN, “Antalyalı olmak, Antalya’da yaşamak, Antalya’yı tanımaya yetmemektedir. Proje hem bize hem turistlere Antalya’yı anlatacaktır. Turizm açısından da Antalya’nın ‘deniz-kum-güneş’ turizminden daha fazlasını sunan bir destinasyon olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla proje hem kent kültürüne hem de kent turizmine katkı yapacak bir projedir” dedi. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve BAKA’ya desteği için teşekkür eden, projenin sloganının “Şehrin Hikayesi Rota’da, Rota Cebinde!” olarak belirlendiğini kaydeden ATSO Başkanı ÇETİN, konuşmasına şöyle devam etti:
“Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışabilen Rota Antalya uygulaması, kullanıcılara kent merkezinde ve bölgede yer alan tarihi, kültürel, coğrafi değerler ve hikâyeleri ile 4 dilde yazılı ve sözlü olarak anlatmaktadır. Dinamik bir uygulama tasarladık. İlk olarak 250 nokta ile başladık. Bu sayı her geçen gün artacak.  Ana ekranda ilk kısımda tarihi eserler, plajlar, inanç merkezleri, müzeler, antik kentler, mağaralar gibi birçok alt başlık yer alıyor. Mutlaka gezilmesi gereken yerler ayrı bir başlık altında verilmiş durumda. İsteyenler Pisidya, Pamfilya, Alanya, Yat Limanı gibi rota tercihleri yapabiliyor ve o rotalardaki noktalara uğrayıp bölgeyi bütünüyle tanıma imkânına kavuşuyorlar. Uygulama kullanıcıya kendi rotasını oluşturma imkânı da sunuyor. Uygulama popüler sosyal medya uygulamaları ile de uyumlu çalışıyor.
‘BAKA İLE BAŞARILI ÇALIŞMALARIMIZA BİR YENİSİNİ EKLEMİŞ OLDUK’
Uygulamamızın web sayfası www.rotaantalya.com yayına başladı. Birkaç gün içerisinde billboardlarda tanıtım materyallerini göreceksiniz. Odamızın sosyal medya hesaplarında tanıtım filmleri ve uygulamaya ilişkin sloganlar yayınlanmaya başlayacak. Tanıtıcı Flyer’lar basıldı, otellere dağıtılıyor. Bu proje ciddi bir emek sonucu hayata geçti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile başarılı çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Projemizin Antalyalılar’a, kentimize gelen misafirlere, kent turizmine ve ticaretine yararlı olmasını, kent kültürünün gelişmesine katkı yapmasını diliyorum.”
Toplantıda daha sonra BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin ÖZYÜREK ve Enpro Bilişim Teknolojileri Şirketi yetkilisi Ozan ÇAKIR projeyle ilgili bilgiler verdi.
Rota Antalya uygulaması telefonlara aşağıdaki linkten indirilebilmektedir:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enprobilisim.route_antalya














 
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