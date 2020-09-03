‘Antalya Dijital Hafıza Haritası’ Hazırlandı, Mobil Rota Antalya Uygulaması Başladı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO)hayata geçirildi. Proje uygulama süreci sonucunda akıllı telefonlar için hazırlananolarak anlatılıyor. Kullanıcılar, uygulama ile kent merkezinde veya bölgede kendi rotalarını oluşturabiliyor.ATSO Başkanı ve BAKA Yönetim Kurulu Üyesi, online basın toplantısı ilemobil uygulaması hakkında bilgi verdi. Projenin amacının kent kültürünü geliştirmek, Antalya’nın doğal, kültürel hazinelerini ve hikâyelerini halka, çocuklara ve ziyaretçilere daha iyi tanıtmak olduğunu belirten ATSO Başkanı ÇETİN, “Turizm açısından da Antalya’nın ‘deniz-kum-güneş’ turizminden daha fazlasını sunan bir destinasyon olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla proje” dedi. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve BAKA’ya desteği için teşekkür eden, projenin sloganınınolarak belirlendiğini kaydeden, konuşmasına şöyle devam etti:“Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışabilenkent merkezinde ve bölgede yer alan tarihi, kültürel, coğrafi değerler ve hikâyeleri ile 4 dilde yazılı ve sözlü olarak anlatmaktadır.. İlk olarak 250 nokta ile başladık. Bu sayı her geçen gün artacak. Ana ekranda ilk kısımdagibi birçok alt başlık yer alıyor.ayrı bir başlık altında verilmiş durumda. İsteyenler Pisidya, Pamfilya, Alanya, Yat Limanı gibi rota tercihleri yapabiliyor ve o rotalardaki noktalara uğrayıp bölgeyi bütünüyle tanıma imkânına kavuşuyorlar.Uygulama popüler sosyal medya uygulamaları ile de uyumlu çalışıyor.Uygulamamızın web sayfası www.rotaantalya.com yayına başladı. Birkaç gün içerisinde billboardlarda tanıtım materyallerini göreceksiniz. Odamızın sosyal medya hesaplarındave uygulamaya ilişkin sloganlar yayınlanmaya başlayacak. Tanıtıcı Flyer’lar basıldı, otellere dağıtılıyor.başarılı çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Projemizin Antalyalılar’a, kentimize gelen misafirlere, kent turizmine ve ticaretine yararlı olmasını, kent kültürünün gelişmesine katkı yapmasını diliyorum.”Toplantıda daha sonra BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin ÖZYÜREK ve Enpro Bilişim Teknolojileri Şirketi yetkilisi Ozan ÇAKIR projeyle ilgili bilgiler verdi.Rota Antalya uygulaması telefonlara aşağıdaki linkten indirilebilmektedir: