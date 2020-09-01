Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Finike DKMP Şefliği ve Kumluca Yukarı Alakır Orman İşletme Şefliği ile Altınyaka Jandarma Karakolu Ekiplerince Antalya İli Kumluca ilçesinde yasadışı şekilde yaban keçisi avlayan bir kişi vurmuş olduğu keçi ile birlikte yakalanarak hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Yasadışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için ilgili şahsa 27.777,00 TL tazminat ve 2.203,00 TL İdari Para cezası olmak üzere toplam 29.980,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.



Ülkemizde koruma altında bulunan yaban keçisi türüne karşı en önemli tehdit olan yasadışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve diğer koruma birimlerince kararlılıkla devam edilmektedir.