GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

ATSO Başkanı Çetin’den “Koronavirüs” Değerlendirmesi

ATSO Başkanı Çetin’den “Koronavirüs” Değerlendirmesi
ANTALYA
G.Tarihi: 13.03.2020 16:19
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ATSO Başkan Çetin’den “Koronavirüs” Değerlendirmesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini, ancak paniğe kapılmanın yararının olmadığını kaydederek “Antalya, örnek ve kararlı bir mücadeleyle güçlü ve güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecektir” dedi.

ATSO Başkanı Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
“Koronavirüs salgını ülkemizde de günlük sosyal ve ekonomik yaşamı etkilemeye, hatta bazen panik derecesine ulaşan tutumlara yol açmaya başlamıştır. 

Paniğe kapılmanın anlamı ve yararı yok
Vatandaşlarımızın eve kapanması, gıda stokları yapması gibi tutumlara gerek olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Yaklaşık 3 aydır dünya gündeminde olan bir sorun karşısında paniğe kapılmanın anlamı ve yararı yoktur. Ekolojik koşullar nedeniyle virüs mutasyonu ve yayılması çağımızın sıradan bir sorunu olmaya adaydır. Birkaç yılda bir her grip virüsünde panik yaşanması bilimsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

ATSO web sayfasından resmi duyurular takip edilebilir
Bu çerçevede paniğe yol açan asılsız haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemelidir. Odamız web sayfasında Bakanlıkların konuyla ilgili duyurulara yer verecek, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı bilgilere erişimini kolaylaştıracağız.

Halkın ve işyerlerinin hijyen kurallarına uyması önemli
Türkiye sınır kontrollerini zamanında başlatmış ve virüsün görülmesiyle birlikte önlemleri yoğunlaştırmıştır. Çin ve diğer ülke deneyimleri sayesinde risk grupları ve uyulması gereken kurallar bilinmektedir. Halka açık yerlerde, toplu taşıma araçlarında, kitlesel üretim, ticaret ve hizmet işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması, risk gruplarının özellikle korunması en önemli hususlardır. Bazı şirketler günlük hijyen önlemlerini yoğunlaştırarak ve halka açıklayarak örnek olmuşlardır. Küçük işletmeler de bu uygulamaları takip etmelidir.
Sağlık Bakanlığımız bugüne kadar aktif ve kararlı bir tutumla birçok ülkeye göre etkin ve başarılı önlemleri almış bulunmaktadır. Bakanlık bundan sonra da salgınla mücadeleyi en iyi biçimde sürdürecektir. Kitlesel testlerin yaygınlaştırılmasıyla bu konuda çok daha hızlı sonuç alınabilecektir.

Spekülatif fiyat hareketlerinin takipçisi olacağız
Son günlerde bazı ürünlerde fahiş ve spekülatif fiyat hareketlerine karşı Ticaret Bakanlığımız denetimlere başlamıştır. Odamız bu konuda vatandaşlarımızdan ve sektörlerimizden gelecek şikayetlerin takipçisi olacaktır. İşletmelerimiz bu dönemde müşterilerine güven vermeye daha fazla önem vermeli, piyasada fırsatçılığa ve tedirginliğe karşı birlikte hareket etmelidir.
 
Turizm sezonunun Nisan’a ertelenmesi doğru bir strateji
Koronavirüs turizm sektörüne etkisi nedeniyle Antalya için ayrı bir öneme sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ersoy, basın toplantısında ve kendileriyle yaptığımız görüşmede turizm sezonunun açılışının Nisan sonuna ertelendiğini açıklamışlardır. Yaklaşık 40 günlük sürede alınacak önlemlerle salgının önlenmesi ve böylece yaz sezonunun kazanılması doğru bir stratejidir. Kuşkusuz bu mücadele yalnızca turizm sektörünün çabasıyla kazanılamaz; başarı için bütün Antalya seferber olmalı, işbirliği ve dayanışmayla hareket etmelidir. Karşı karşıya olduğumuz riskleri ve önlemlerimizi dünya kamuoyu ile paylaşarak güven yaratmalıyız. Mayıs ayından itibaren yoğun bir tanıtım kampanyasıyla yüksek sezonu en iyi performansla kazanacağımıza inanıyorum.

Komitelerimizle birlikte üyelerimizin yanında olacağız
Küresel ekonomideki artan riskler ve virüs nedeniyle ekonomideki durgunluğun, işletmelerimize etkisi üzerinde durduğumuz bir başka önemli konudur. Üyelerimizin sıkıntılarının aşılması için komitelerimizle birlikte sahada, üyemizin yanında olacağız.

Hükümetin ekonomiye destek önlemlerini açıklamasını bekliyoruz
Koronavirüs ve dünya ekonomisindeki sorunlardan etkilenecek sektörlere dönük olarak Hükümet KGF kredi paketi gibi çeşitli destek önlemleri hazırlığı içerisindedir. 170 milyar TL tutarında KGF destek kararı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmiştir. Bu tutarın artırılması ve öncelikli sektörlerin belirlenmesi de yararlı olacaktır. Ayrıca acil ihtiyaç içindeki bütün sektör ve işletmelere vergi, SGK prim ödemelerinde erteleme gibi desteklerin de sağlanması gereklidir. 

Turizm destek paketi bütün Antalya ekonomisi için önemlidir
Turizmin ve turizme bağlı hizmet, ticaret ve sanayi sektörlerinin desteklenmesi Antalya için hayati önem taşımaktadır. Turizm Bakanlığımız sektöre yönelik destek paketini önümüzdeki günlerde açıklayacaktır. Nisan ve Mayıs ayındaki rezervasyon düşüşleri acenta ve konaklama şirketlerini ve tedarikçi sanayi ve ticaret işletmelerini etkileyecektir. Bu nedenle geçici sıkıntıları aşacak desteklerin sağlanması, ayrıca Mayıs ayından itibaren güçlü bir tanıtım ve pazarlama kampanyası hazırlanması gereklidir.

Havayolu taşımacılığı yapan şirketlere destek acil ve önceliklidir
Uçak destekleri yüksek sezonda güçlü performansın garantisi olacaktır. Havayolu taşımacılık şirketlerinin sezona güçlü girmeleri şu aşamada öncelikli konuların başında gelmektedir. Bu şirketlere destek verilerek uçak filolarını korumaları sağlanmalıdır. Bu nedenle ilk aşamada en acil destek sert talep düşüşü yaşayan havayolu taşımacılığı şirketlerine verilmelidir.
Bu önlemlerle birlikte Mayıs ayından itibaren ekonomide ve turizmde daha iyi bir gelişme göreceğimize inanıyoruz. Antalya, örnek ve kararlı bir mücadeleyle güçlü ve güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecektir”.

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: SİBEM Müdürü Süzen'den internet kullanıcılarına çok önemli uyarı
Son Dakika Haberi: koronavirüs vaka sayısı yükseldi
BAŞKAN TURAL UYARIP EKLEDİ ''ISPARTA ESNAFI YAPMAZ!''
Isparta'da metruk ev yangını...!
SDÜ'DEN DUYURU ''İPTAL EDİLMİŞTİR''
Başkan Adar’dan Fahiş Fiyat Uygulamalarına Tepki
ISPARTA'DA 1. LİGE YÜKSELEN 2 TAKIM BELLİ OLDU - KUPA TÖRENİ
Isparta Şehir Hastanesinden önemli duyuru...!
Isparta'da Diyanet – Sen Başkanı net konuştu ''Gerçek Dışıdır''
Isparta'daki kötü koku sorunu ile ilgili açıklama geldi...
Isparta'da yapılacak olan GÜNKAF Fuarı ertelendi
Son dakika haber: Türkiye'de ikinci korona vakası tespit edildi
Bu saçmalıklara inanmayın! Gazetelerde koronavirüs manşetleri
Isparta Haber: Bakanlıktan 81 ile 11 maddelik koronavirüs genelgesi
ISPARTA'DA TADİLAT VE BOYADA UZMAN EKİBİYLE DURAL YAPI
Isparta'da zeytin ve peynirin adı Kolancı Şarküteri
Isparta Müftülüğü'nden çok önemli cuma namazı açıklaması
Rektör Çarıkçı'dan açıklama geldi...Fuar da ertelendi...
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLER OTOGARA AKIN ETTİ
Son dakika haber: Okullar tatil edildi
ISPARTA'NIN BASKETBOL YILDIZLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA!
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Bakan duyurdu: Isparta ve tüm illerde denetimler başladı
“Çöplük” isimli tiyatro ekibi Isparta il birincisi oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKONISPARTA ucuz mobilyaISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Meteorolojiden Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur Uyarısı '' Dikkatli ve Tedbirli...''Meteorolojiden Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur Uyarısı '' Dikkatli ve Tedbirli...''09 Mart 2020
Tüketici haklarında yeni dönem başladıTüketici haklarında yeni dönem başladı07 Mart 2020
Koza Tekstil'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirimKoza Tekstil'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirim07 Mart 2020
Ispartalı Kadın Kooperatiflerinden Güç BirliğiIspartalı Kadın Kooperatiflerinden Güç Birliği06 Mart 2020
Isparta Eğitim Akademisi İlk Faaliyetini GerçekleştirdiIsparta Eğitim Akademisi İlk Faaliyetini Gerçekleştirdi06 Mart 2020
SDÜ'nün sınavı corona virüs nedeniyle iptal olduSDÜ'nün sınavı corona virüs nedeniyle iptal oldu08 Mart 2020
Isparta'da bisiklet yarışmaları... 80 sporcu pedal çevirdiIsparta'da bisiklet yarışmaları... 80 sporcu pedal çevirdi06 Mart 2020
Gözde Balık Evi'nden mangalda kızarmış nefis deniz ürünleri Gözde Balık Evi'nden mangalda kızarmış nefis deniz ürünleri 07 Mart 2020
Isparta'da BABAP Projesi'nin tanıtımı yapıldıIsparta'da BABAP Projesi'nin tanıtımı yapıldı06 Mart 2020
Isparta Müftülüğü'nden çok önemli cuma namazı açıklamasıIsparta Müftülüğü'nden çok önemli cuma namazı açıklaması12 Mart 2020
Isparta ve Eğridir’in Milli Mücadele’deki Yeri ve ÖnemiIsparta ve Eğridir’in Milli Mücadele’deki Yeri ve Önemi06 Mart 2020
Atatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 90’ncı yılı coşkuyla kutlandıAtatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 90’ncı yılı coşkuyla kutlandı07 Mart 2020
SDÜ'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ ALINDISDÜ'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ ALINDI11 Mart 2020
Seyircisiz oynanan Isparta 32 Spor maç sonucuSeyircisiz oynanan Isparta 32 Spor maç sonucu08 Mart 2020
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Okullar tatil edilecek mi?Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Okullar tatil edilecek mi?10 Mart 2020
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Koronavirüs' açıklamasıSon dakika: Bakan Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması09 Mart 2020
Yerel Yazar ve Şair Zeki Çelik'ten Isparta Belediye Başkanına şiirli teşekkürYerel Yazar ve Şair Zeki Çelik'ten Isparta Belediye Başkanına şiirli teşekkür09 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MesajıIsparta Belediye Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Isparta’ya geliyorTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Isparta’ya geliyor07 Mart 2020
İMO Isparta'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MesajıİMO Isparta'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2020